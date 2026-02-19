Заручниця 9-го поверху: як 88-річна киянка виживає у темряві та без ліфта на Троєщині

Пані Валентина з сином

Від російських атак по енергетичній інфраструктурі Києва продовжують страждати люди похилого віку, життя яких Росія перетворила на справжнє пекло у холоді та без світла. У мережі розповіли історію 88-річної Валентини Василенко — мешканки Деснянського району, який чи не найбільше постраждав від обстрілів столиці.

Про пані Валентину розповіли волонтери, які готують плов та роздають його місцевим мешканцям. У будинку на вулиці Закревського вони познайомилися з жінкою, потрапивши до її помешкання завдяки сусідам.

За словами волонтерів, старенька була дуже виснаженою і майже не доторкнулася до їжі. Жінка сліпа і тяжко хворіє. Пенсіонерка разом із сином, який має інвалідність, мешкає на дев’ятому поверсі багатоквартирного будинку. Через обстріли в будівлі тривалий час не працює ліфт, а у помешканні немає світла та опалення. Фактично родина виявилася заблокованою у власній квартирі, бо старенька не може самостійно спуститися.

Теплі шкарпетки та облік: що кажуть у соціальній службі

Як виявилося, родина не перебувала на обліку соціальних служб Деснянського району. Опікується ними сусід Сергій, з яким соціальні працівники домовилися зустрітися, щоб потрапити до помешкання пані Валентини.

«Валентина Василенко, особа з інвалідністю І групи, мешкає разом з сином Олександром (особа з інвалідністю ІІІ групи). Опалення в квартирі наявне, а відключення електроенергії відбувається за графіком», — розповіли ТСН.ua в Управлінні соціального захисту населення Деснянської РДА.

Там додають, що наразі ситуація з родиною контрольована.

«Є договір на утримання родини з сусідом Сергієм, можливо, тому бабуся і її син не перебували на обліку територіального центру. Бо без чоловіка наші співробітники не змогли потрапити до помешкання. Волонтери потрапили до квартири, коли сина жінки не було вдома. Ймовірно, що тоді ця історія набула розголосу», — кажуть в управлінні.

Валентина Савівна

У РДА зазначають, що родині надали першу допомогу: «набір тепла», газову плитку з балонами (5 штук) та набір теплих шкарпеток.

«Людям запропоновано зарахування на облік до районного Територіального центру для надання соціальної послуги „надомне обслуговування“. На даний момент вони від послуги відмовилися, але соціальні працівники забезпечать постійний моніторинг умов проживання родини», — запевняють в установі.

Від епідеміолога до заручниці дев’ятого поверху

Сусід Сергій, який мешкає на 16-му поверсі того ж будинку, розповів, що Валентина Савівна була подругою його покійної мами. Жінка багато років працювала у столичній санепідемстанції. За фахом вона епідеміолог, брала участь у ліквідації епідемії холери в Криму у 70-х роках та обіймала відповідальні посади у Києві.

«Валентина Савівна втратила зір у лютому 2022 року, коли почалася війна. Жінка потребувала допомоги, тож допомагаю їй і досі. Ходжу до магазину, прибираю, купую необхідні ліки, готую їсти. Син жінки — інвалід. Обоє отримують пенсію. У бабусі пенсія майже 12 тисяч гривень, а у сина 3, але через те, що у жінки велика пенсія — субсидії вони не мають і майже всі кошти витрачають на комунальні послуги, мобільний зв’язок, прожиття та ліки», — розповідає ТСН.ua Сергій.

Він додає, що 6 лютого у Валентини Савівни помер рідний брат. Це стало для жінки справжнім ударом. Вони разом росли і підтримували тісні стосунки. Новина про смерть близької людини різко погіршила її фізичний стан, що й зафіксували на фото волонтери.

«Ця зима була дуже важкою — обстріли, мороз і відсутність світла та тепла дуже сильно погіршили стан здоров’я Валентини Савівни. Раніше, коли працював ліфт, а він у нашому будинку не працює десь з грудня, вона мала змогу виходити на прогулянки і робила це майже щодня. Зараз вона може пересуватися лише по квартирі. Їй важко, але сподіваюсь, що вона все ж одужає і зможе виходити на вулицю, коли запрацює ліфт. До речі, мені самому важко ходити пішки на 16 поверх», — розповідає Сергій.

Чому родина відмовилася від соцпрацівника

Чоловік також пояснив, чому вони вирішили не приставати на пропозицію «надомного обслуговування» від держави.

«Родині запропонували приносити додому продукти, але через пенсію Валентини Савівни — це для неї платна послуга. Тому ми поки відмовилися від пропозиції. Я ходжу до магазину, готую для родини, знаю, де і що купити дешевше. Тому не бачу потреби у долученні до цього соцпрацівника, бо за 300 гривень можна купити півтора кілограми м’яса. Це тільки здається, що у Валентини Савівни велика пенсія, а коли купуєш продукти, ліки, оплачуєш мобільний зв’язок та у повному обсязі платиш за комуналку, то це виявляється зовсім не так», — пояснює сусід.

Він додає, що наразі родина потребує переважно фінансової підтримки, щоб пережити цей холодний період.

Нагадаємо, у Києві виявили тіло бабусі, яка нібито замерзла у квартирі. За висновком експертизи, причиною смерті мешканки Києва похилого віку стала серцева недостатність, а не переохолодження.