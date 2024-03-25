Заселять селянами з РФ: демограф назвав місто, в якому після окупації може не залишитись українців

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що після того, як Росія окупує територію, то почне заселяти Україну росіянами. Він зазначив, що першим містом, яке окупанти "звільнять" від українців буде Київ. Туди терористи замість місцевих почнуть звозити селян з Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Олександр Гладун зауважив, що окупанти після захоплення України почнуть змінювати населення саме в Києві.

"В разі окупації, вони будуть заселяти Київ у першу чергу. Це потрібно, щоб повністю контролювати столицю. А саме через людей, які позитивно налаштовані до свого уряду та правителя. Якщо позбирають по селах росіян і переселять у Київ, то рівень життя у них автоматично підвищиться в рази. Вони відповідно будуть позитивно ставитися до Путіна та РФ. І тоді місто стане для російського диктатора підконтрольною територією. Військове захоплення – це одна справа, а ось лояльне до нової влади населення – це інше. Без лояльного населення їм тут буде важко навіть війська утримувати", - пояснив демограф.

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