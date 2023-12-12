Скандал із “полуничкою”: подробиці гучного рейду ТЦК у Полтаві (відео)

Посеред гулянь у Полтаві представники ТЦК завітали у заклад і почали роздавати повістки. Відео з цікавими подіями почали поширювати місцеві пабліки.

Що відомо про цей рейд, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Подробиці

Оце так свято не вдалося. Посеред гулянь у Полтаві представники ТЦК завітали у заклад і почали роздавати повістки. Відео поширили місцеві пабліки. Там захищати чоловіків цікавим способом взялася жінка.

Свято не вдалося: представники ТЦК завітали до одного із закладів Полтави. Про це повідомляють місцеві пабліки, однак без деталей.#полтава #тцк #повістки pic.twitter.com/HZp7oMaUfj — Новини.LIVE (@novynylive) December 10, 2023

Прийняли естафету полтавці і у видачі повісток у спортзалах.

Реакція ТЦК

Там на ситуацію відреагував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

“Представники ТЦК та СП Полтавщини продовжують виконувати свої обов'язки, зокрема — проведення мобілізації. Починаючи від минулого року, військовослужбовці ТЦК та СП Полтавської області вручали повістки за місцем проживання громадян. Іншим методом оповіщення мешканців стало вручення повісток на блокпостах та у громадських місцях. Наголошуємо, що представники ТЦК та СП вже неодноразово проводили оповіщення військовозобов’язаних громадян у спортивних залах”, — зазначив він.

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Чому вдаються до таких рейдів?

Істомін також пояснив, що часто внутрішньо-переміщені особи так і не з’являються до ТЦК, аби стати на військовий облік, а місцеві ігнорують правило про повідомлення зміни місця проживання.

Вручення повісток з автоматами

І таких відео у мережі вже кілька десятків лише за останні дні. Про вручення повісток з автоматами повідомляли із Закарпаття. Туди представники ТЦК прийшли просто у санаторний комплекс “Термальні води Косино”. Там кажуть, що подібні рейди були і у їхніх колег в санаторіях та спортивних закладах Ужгородського, Хустського, Мукачівського, Свалявського та Берегівського районів.

Як заохочують чоловіків йти на війну?

Звісно, така поведінка і розмова із жінками — неприпустима. Але питання мобілізації в Україні як ніколи постало гостро. На фронті шалений брак кадрів, тож чоловіків вже як тільки не намагаються заохотити. Наприклад, Одеса та Київ вже прийняли рішення про грошову винагороду у випадку добровільної мобілізації, а держава розробляє ряд законопроєктів із комплексними змінами, де буде врешті розмежовано питання про демобілізацію, про тих, хто може бути знятий з військового обліку, а хто навпаки цієї можливості лишиться.

Українців відштовхує інформація про корупцію у владі та військкоматах. І можна у якійсь мірі зрозуміти це протистояння з представниками ТЦК. Але війна не закінчилася, військовим, котрі вже майже два роки на фронті, треба час на відпочинок.

Думка експертів

Водночас експерти прогнозують загострення на фронті, про це кричать і військові, які нині служать на передовій, адже росіяни усе більше стягують живої сили і планують мобілізувати до кінця року ще 170 тисяч чмобіків.

Повістка — не квиток “на нуль”

Зима зазвичай змушує усіх призупинитися, а тому це якраз той час, коли потрібно починати вчитися та бути готовим до вирішальної битви кожному українцю, адже страшно уявити, яке воно життя під триколором Путіна. Водночас військові кажуть, мобілізація не означає, що чоловік одразу потрапить на передову й що взагалі туди потрапить.

Адже зараз велика нестача, зокрема, і цивільних професій. Наприклад, таких як бухгалтери та ІТ. Цивільним працевлаштування в армію вже почали пропонувати рекрутингові компанії, які співпрацюють з Міністерством оборони України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШТУРМИ НЕ ВЩУХАЮТЬ! Представники ТЦК вломилися на свято у Полтаві!

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