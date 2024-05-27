"Заштовхали в автівку та відвезли на безлюдну вулицю": деталі скандалу з ТЦК на Київщині

Стали відомі нові подробиці гучного інциденту, який днями стався між 31-річним мешканцем Київщини Станіславом Московським, працівниками ТЦК та поліцією. Випадок набув резонансу після того, як знайомі Станіслава розповіли про цю історію в соцмережах.

ТСН.ua поспілкувався з Станіславом. Чоловік виклав свою версію подій та розповів, чому після адміністративного затримання порізав собі вени, намагаючись вчинити самогубство. Інцидент також прокоментували і в Київському обласному ТЦК.

"Все це відбулося 22 травня ввечері. Мене зупинила поліція, коли я їхав в автомобілі. Поліцейські сказали, що в мене неправильно підсвічені номерні знаки та виписали штраф. Після цього викликали працівників ТЦК, довго перевіряли мене в базі, сказали, що я є ухилянтом", - розповідає Станіслав Московський.

Та продовжує: "Мені повідомили, що відвезуть до ТЦК, де я повинен пройти процедуру вилучення приписного свідоцтва, потім ще якусь, після чого мене відпустять. В ТЦК мені віддали вилучені документи, приписне свідоцтво. Мене там закрили і я там пробув всю ніч. Зранку мене відвезли проходити ВЛК в місто Вишневе, я почав її проходити".

Цей чоловік стверджує, що у нього був складний психічний стан і не було з собою ніяких медичних документів.

"Я спитав у працівників ТЦК про те, чи можу я пізніше пройти ВЛК, - розповідає Станіслав. - Мені відмовили та сказали, що я маю пройти ВЛК зараз. Я викликав поліцію, поліцейські сказали, що я повинен проходити ВЛК. Поліція уїхала, ТЦКашники заштовхали мене в свою автівку і відвезли на безлюдну вуличку, дали мені ляпасів, погрожували. Якась жінка це побачила та викликала поліцію. Після цього мене відвезли знов в приміщення Бучанського ТЦК. Там мені сказали, що я призваний і буду служити в ТЦК. Потім я знайшов ніж та перерізав собі вени. Мені наклали пов’язку і відвезли у Вишневе. На вулиці мене відпустили і сказали, що я можу йти. Не знаю, чому так вчинили. Я звернувся із заявою до поліції, заява зареєстрована. В ній я написав про доведення до самогубства. Наразі я ніде не переховуюсь".

Про себе Станіслав додатково розповідає, що певний час тому, до цього інциденту, відвідував психотерапевта, лікувався в психіатричній лікарні.

"На військовому обліку я не перебував, але планував це зробити", - уточнює він.

ТЦК стверджує, що знущань не було

В ТЦК Київської області прокоментували цей випадок та закликали ЗМІ перевіряти інформацію, перш ніж висвітлювати позицію Станіслава Московського.

"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК під час комендантської години. При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", - зазначили в обласному ТЦК.

Та додали, що відомості про застосування сили до цього громадянина є неправдивими:

"Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв".



В ТЦК також зазначили, що вранці даний громадянин пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме. Просимо медіа перед публікуванням таких "кричущих" випадків звертатись за офіційними коментарями. Нагадуємо, що ворог у нас один - російські окупанти. Наша основна мета — стримати і вибити ворога з нашої країни. Інформаційна складова - це одна із найважливіших складових на полі бою", - кажуть у ТЦК.



В коментарі для ТСН.ua в обласному ТЦК зазначили наступне: "Цей громадянин здійснив втечу з ТЦК та за його межами порізав собі вени. Ніякого залякування та фізичного тиску з боку працівників ТЦК по відношенню до нього не було. Станом на 27 травня місцезнаходження цього громадянина працівникам Бучанського невідоме".

Вимагати відеофіксацію та можливість телефонувати: роз’яснення адвоката

Кожний військовозобов’язаний громадянин, якого було доставлено до ТЦК, має право вимагати від працівників установи забезпечити можливість зателефонувати адвокату, в поліцію та рідним. Крім цього, аби запобігти неналежному ставленню, затриманий має право вимагати від працівників ТЦК здійснювати відеофіксацію.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла адвокатка Катерина Оніщенко, яка знається в тому числі і в питаннях мобілізації.

"Якщо працівники ТЦК забороняють військовозобов’язаному зателефонувати адвокату – це перевищення своїх повноважень, - каже адвокатка. - Крім того, мені відомі випадки, коли працівниками ТЦК незаконно утримаються, по суті – позбавляються волі громадяни, які відмовляються в той же день проходити ВЛК. Це є незаконним. В такому випадку варто відмовлятись підписувати документи, зміст яких військовозобов’язаному незрозумілий та вимагати доступу до адвоката, викликати поліцію. Затримувати особу мають право, якщо він є злочинцем, якщо є ухвала суду про його розшук та затримання. Якщо говорити про адмінзатримання, то це – не позбавлення волі. Це примусова доставка громадянина до ТЦК з метою вручити йому повістку під підпис. На жаль, ми часто бачимо те, що відбувається затримання без рішення суду на це".

Резюмуючи, Катерина Аніщенко каже, що працівники ТЦК мають право вимагати від громадянина вимкнути телефон в будівлі ТЦК, але відбирати телефон – ні. Крім того, пані Аніщенко зауважує, що громадянин має право вимагати надати йому можливість скористатись телефонним зв’язком, має право вимагати здійснити відеофіксацію від моменту його доставлення в ТЦК до моменту звільнення.

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