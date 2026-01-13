Засідання ООН: Мельник відповів Небензі російською, а США заявили про "насмішки РФ над Трампом"

ООН / © Associated Press

Реклама

Логіка злочинного мислення Кремля очевидна для всього світу: щойно в Україну прийшли сильні морози, Росія завдала масованих ударів по енергетиці. Екстрене засідання Радбезу ООН перетворилося на жорстке засудження дій РФ, де американська сторона вперше заявила, що Путін принижує мирні зусилля Дональда Трампа.

Подробиці зі Сполучених Штатів розповіла власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

«Насмішка над справою миру»: позиція США

Представниця США в ООН Таммі Брюс стала першою американською посадовицею, яка настільки різко засудила останні дії Кремля крізь призму політики нового президента. Вона підкреслила, що удари по цивільних — це не просто воєнний злочин, а особиста образа посередницьких зусиль Білого дому.

Реклама

Таммі Брюс, заступниця посла США в ООН: «Ми засуджуємо те, що Росія продовжує і нарощує атаки по українських енергетичних об’єктах. Ці атаки — насмішка над справою миру, що має першочергову вагу для світу і президента Трампа».

Брехня про Валдай та визнання злочинів

Російський представник Василь Небензя традиційно намагався змінити фокус уваги на перебої з електрикою у Бєлгородській області. Він знову повторив фейк про «атаку на резиденцію Путіна», хоча раніше сам Дональд Трамп підтвердив: ніхто на Путіна на Валдаї не нападав.

Проте Небензя був неочікувано щирим в іншому — він фактично визнав, що Росія свідомо руйнує енергомережі (що заборонено міжнародними конвенціями), аргументуючи це тим, що тилові міста «забезпечують стійкість ЗСУ».

«Ребятушки, приплыли»: жорстка відповідь Андрія Мельника

Посол України Андрій Мельник назвав російські атаки «ляпасом в обличчя американських посередників». Він наголосив, що використання ракет типу «Орєшнік» за 50 кілометрів від кордонів ЄС свідчить про реальні наміри Путіна, які далекі від миру.

Реклама

Наприкінці промови Мельник перейшов на російську мову, щоб звернутися безпосередньо до делегації РФ:

Андрій Мельник, посол України в ООН: «Сучасна Росія — як колос на глиняних ногах, і це лише питання часу, коли цей картковий будинок впаде. Наше звернення до Росії дуже просте, і я скажу російською мовою, оскільки ви стверджуєте, що ця мова утискається в Україні: «Все, ребятушки, приплыли. Сушите весла и плетите лапти». Гра для вас скінчилася».

Символічно, що засідання Радбезу, присвячене попереднім обстрілам, завершувалося саме в той момент, коли Росія розпочала нову хвилю повітряної атаки на українські міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 13 січня. ОФІЦІЙНО! ШМИГАЛЯ ЗВІЛЬНЕНО! ЩО З ФЕДОРОВИМ ТА МАЛЮКОМ?