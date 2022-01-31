Засідання Радбезу ООН: представник України заявив про готовність Зеленського зустрітися з Путіним

Своєю чергою постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки закликала росіян вирішити всі занепокоєння за переговорним столом.

У Нью-Йорку завершилося засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали загрозу масштабного російського вторгнення в Україну. Засідання скликали на вимогу Сполучених Штатів.

Про це йдеться 31 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Росія таки спробувала зірвати проведення засідання Радбезу ООН, аргументуючи це тим, що немає жодної потреби обговорювати російську агресію, бо, ясна річ, Кремль заперечує, що становить загрозу для світу.

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що, по-перше, Росія наступного місяця головуватиме в Радбезі і саме збирається провести обговорення щодо України — звичайно, не про російську загрозу, а стосовно того, що Украіна начебто не виконує Мінські домовленості.

Як це не парадоксально, згідно із ротаційним принципом, країна-агресорка справді наступного місяця обійматиме керівну позицію у Радбезі. Небензя цілком у дусі російської пропаганди, заявив: немає жодних доказів їхньої агресії, російські війська тренуються на своїй території, а все інше — русофобія і промивання мізків українцям.

Під час голосування за порядок денний Росію підтримав лише Китай, ще 3 країни утрималися, але 10 з 15 членів Радбезу таки проголосували за обговорення.

Радбез ООН обговорила загрозу російської ескалації

Це засідання було зібрано на вимогу Сполучених Штатів і його вони називають превентивною дипломатією: краще спробувати попередити ескалацію, аніж реагувати постфактум. А факти такі, що є 100 тисяч російських військ на російській території поблизу українського кордону і ще 30 тисяч — на території Білорусі. Є кібератаки на Україну і поширення російської дезінформації.

Тож Росію запрошують за стіл переговорів, якщо вона справді має якісь застереження і побоювання щодо своєї безпеки, а не шукає формального приводу напасти.

Представник Великої Британії нагадав, що 2014 року ООН вже чула від Росії, що їхніх військ немає у Криму, тому знають ціну слів. Загалом більшість промовців закликали Росію до деескалації і не звертати зі шляху дипломатії. Представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав про численні військові навчання, які проводить Росія, брязкаючи зброєю довкола наших кордонів і заявив про готовність України до діалогу.

"Наш президент раніше говорив, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо російська влада має питання, то треба зустрічатися і розмовляти, а не накопичувати війська біля кордонів України і загрожувати нашому народу", — зазначив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Кислиця запевнив, що Україна не планує вести наступальні дії на Донбасі. Також він закликав до відновлення роботи у Нормандському форматі на всіх рівнях.

Своєю чергою постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки закликала росіян вирішити всі занепокоєння за переговорним столом.

"Та чи вони сядуть за цей стіл і залишаться там, допоки ми вирішимо всі питання. Якщо вони відмовляться, світ знатиме чому і хто відповідальний", — сказала вона.

Оф-зе-рекордз американці говорять: саме обговорення і публічний осуд дій Росії вже є способом тиску на Кремль. Навіть розуміючи, що жодних резолюцій не може бути ухвалено, бо Росія є постійним членом Радбезу і має право вето на будь-яку резолюцію.

Крім того, у Білому домі РФ попередили, що якщо вона наважиться напасти на Україну, то буде нести відповідальність, і зіткнеться зі "швидкими та важкими наслідками".

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, опублікованій його пресслужбою.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжують готуватися до будь-якого сценарію. Світ має бути чітким щодо дій Росії, і готовий відповісти на ризики", — сказано у заяві Байдена.

Очільник Білого дому закликає РФ відмовитися від застосування сили, повернутися деескалації, підтримати дипломатію. Такж він закликав кожну державу-члена ООН утримуватися від військової агресі проти сусідів.

Нагадаємо, що представник РФ в ООН використав слова Зеленського для виправдання агресії Росії.

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