Засідання "Рамштайну": про що говорив керівник Пентагону і яку зброю пообіцяли Україні

Відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". В українському Міноборони за її підсумками закликали "відставити паніку". Адресували його - всім, хто сигналізує про втрату підтримки України на міжнародному фронті. Наголосивши, що почули достатньо заяв від партнерів, зокрема щодо далекобійної зброї, які свідчать - допомога триватиме надалі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Що сказав керівник Пентагона на "Рамштайні"

18 засідання "Рамштайн" багато хто на Заході вважає для України вирішальним - пройшло онлайн. Глава Пентагону вийшов на зв’язок із дому, по суті, з'явившись на публіці після хвороби вперше.

Сказав, почувається добре й не дочекається повернення до свого офісу. Українські війська, зазначив, продовжують завдавати російським чималих втрат. А Володимир Путін - жертвувати ними. Прокоментував Ллойд Остін і спроби деморалізувати, як він висловився, українців ракетами та безпілотниками. Відтак закликав учасників "Рамштайну" “копати глибше”, щоб надати Україні більше наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення.

Засідання "Рамштайну"

Сполучені Штати, зауважив, налаштовані надалі допомагати у боротьбі проти російської агресії. І згадав пакет на 250 мільйонів доларів, виділений наприкінці минулого року. Останній, як зазначили в Білому домі, якщо Конгрес не просунеться зі схваленням понад 60 мільярдів на фінансування військової допомоги України цьогоріч. І жодного нецільового використання американського обладнання на цьому Остін наголосив уперше, відкриваючи Рамштайн - не зафіксовано.

"Україна використовує надані нами можливості для захисту від російської агресії. Якщо втратимо нерви, якщо здригнемося й нам не вдасться стримати інших потенційних агресорів, ми спричинимо ще більше кровопролиття та хаосу. Отже, суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Її підтримка нами не має хитатися", - сказав Ллойд Остін, очільник Пентагону.

Ллойд Остін

Заява Умєрова на засіданні "Рамштайну"

Рустем Умєров вводив колег у курс справи, що ж нині відбувається на полі бою, за зачиненими дверима. Пізніше його промову опублікувало Міноборони. Були там, як випливає з неї, зокрема, математичні розрахунки за підсумками того, що сталось. Аби захопити квадратний кілометр української землі, Росія, сказав, витрачала чотириста солдатів. А співвідношення артснарядів було один до шести - разом з тим, захоплення Бахмута й Мар’їнки у РФ, зауважив Умєров, зайняло рік. На 2024, додав, у військового керівництва України - чіткі завдання й цілі. Й закликав до забезпечення технологічного прогресу як запоруки успіху.

"Ворог також розуміє значення технологій. І покращує їх. Наслідуючи український приклад використання дронів, Росія інвестувала у виробництво FPV-безпілотників. А нещодавно російський потенціал FPV-дронів дещо перевищив потужності України у цій сфері. Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації", - сказав міністр.

Рустем Умєров

Умєров наголосив, що для прориву потрібні інновації, для утримання лінії фронту - вдосталь техніки й боєприпасів і ремонт.

Зброя для України

Напередодні НАТО підписало контракти на закупівлю понад 220 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру, що вважаються дефіцитними для України. Важливо, наголосив генсекретар Столтенберг, аби союзники поповнювали запаси, бо допомога Україні триває. На їхні склади снаряди, контракти щодо виготовлення яких уклали, потраплять через 2-3 роки.

Засіданні у форматі "Рамштайн" традиційно завершилося новими оголошеннями допомоги Україні. Німеччина, зокрема, вперше передасть шість списаних військових гелікоптерів. Канада - надувні човни, а канадські інструктори долучаться до навчання українських льотчиків на F-16. До цієї тренувальної місії залучені й США.

В Пентагоні, підсумовуючи 18 "Рамштайн", наголосили, що попередні проєкти - працюють. Пілотів продовжують тренувати, у міжнародних ініціативах - утримують лідерство. Разом з тим, участь Конгресу у забезпеченні подальшого фінансування військової підтримки України, зазначили, була би цінною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Відставити паніку! Засідання "Рамштайн" принесло позитивні результати для України

Нагадаємо, коаліція, що налічує з пів сотні країн, охочих озброювати Україну, зібралася на чергове засідання "Рамштайн-18. Традиційно головує очільник Пентагону Ллойд Остін. Він закликав учасників "Рамштайну" надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

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