Засідання у форматі "Рамштайн": що обговорюватимуть на зустрічі та чи будуть новини для України

Кілька міністрів оборони не зможуть приїхати на засідання.

Підтримку України вже сьогодні обговорюватимуть учасники контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Прокоф'євої.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

Сьогодні у штаб-квартирі НАТО має відбутися 19 засідання у форматі "Рамштайн". Проте офлайн зустріч контактної групи опинилась під загрозою. Голова Пентагону Ллойд Остін, який мав очолити Рамштайн, раптово скасував свій візит до Брюсселя. Остіна терміново госпіталізували. У лікарні з підозрою на перикардит опинився і міністр оборони Італії - 60-річний Гвідо Крозетто.

А тому про те, в якому форматі відбудеться зустріч - до останнього офіційно ніхто не говорив.

Паралельно з цим зібранням відбуватимуться і зустріч міністрів оборони країн НАТО та Радою Україна НАТО, яка почала працювати торік після вільнюського саміту Північноатлантичного альянсу.

Пані Посол України Наталя Галібаренко каже, що наші союзники передусім очікують почути про те, що відбувається на фронті, а ми в свою чергу говоримо про потреби для нашої армії.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Рустем Умєров ймовірно теж не приїде на засідання

Засідання "Рамштайну" ймовірно відбуватиметься у гібридному форматі. Частина міністрів оборони закриються в одній з кімнат. А ті хто ще не встигли доїхати включаться онлайн.

Наш міністр оборони Рустем Умєров ймовірніше за все - теж не зможе приїхати. Та найголовніше, кажуть тут, що зустріч контактної групи не скасували. Вона так чи інакше відбудеться адже мова йде передусім про допомогу Україні. Одне з найголовніших питань цього "Рамштайну" - літаки F-16. Саме коаліція союзників має доповідати як триває підготовка пілотів та інженерів і коли зрештою ці літаки опиняться в Україні.

І варто нагадати що таке взагалі формат "Рамштайн" і чому він важливий. На зустрічах контактних груп міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для того щоб війна закінчилась швидше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без міністрів оборони України і США! "Рамштайн" вирішує долю наступного українського озброєння

Нагадаємо, як армія Путіна знищує Донеччину і чому місцеві не хочуть виїжджати.

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