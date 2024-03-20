Засідання у форматі "Рамштайн": яку зброю отримає Україна і що кажуть на Заході

Відбулось 20-те засідання у форматі "Рамштайн". Зустріч відбулася на вельми похмурому тлі: російські війська поволі просуваються на сході, а українським силам, зокрема, бракує боєприпасів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Яку зброю передадуть Україні

Зустріч традиційно відбулась на авіабазі "Рамштайн".

"Нам потрібно більше грошей, бо в нас є різні варіанти. Є чеська ініціатива. Також маємо в Естонії різні варіанти відправлення більшої кількості боєприпасів Україні. Тому я також проведу деякі дискусії зі своїми колегами. Можливо, знайдемо ще трохи грошей, щоб купити їх за межами Європи", — каже Ханно Певкур, міністр оборони Естонії.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії.

У межах Європи й поза ними — 800 тисяч снарядів, а потім ще майже так само стільки знайшла Чехія. Міжнародні зусилля допомогли й в пошуках фінансування. Грошей вистачає на постачання 300 тисяч боєприпасів, й оголошення про внески лунають надалі. Зокрема й на полях "Рамштайну". Німеччина оголосила про пакет допомоги на півмільярда євро.

"Це включає 10 тисяч боєприпасів зі складу наших збройних сил. Постачання розпочнеться в короткий термін, фактично негайно. Крім того, ми оплачуємо вартість 180 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи. Постачання відбуватиметься поетапно, починаючи з літа", — каже Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.

Борис Пісторіус

По тридцять мільйонів на ініціативу Чехії із закупівлі снарядів готові витратити Канада, яка також передає прилади нічного бачення, і Фінляндія.

Що сказав міністр оборони України після засідання "Рамштайну"

Боєприпаси були в пріоритеті української сторони, яку на "Рамштайні" традиційно представляв міністр оборони Рустем Умєров. А також — системи протиповітряної оборони, дрони, до закупівлі яких долучився Люксембург, винищувачі.

"Все, що станом на зараз нам потрібно, зокрема ракети — ми отримали цю допомогу, і їдемо разом з результатами. Сподіваюся, найближчим часом, до 15 днів, уже почнеться розвантаження. Артилерії буде надано достатньо на перший крок, тому в цьому плані ще й плануємо збільшити виробництво. Тому їдемо з пакетом, який влаштує наші війська", — каже міністр оборони Рустем Умєров.

Рустем Умєров

Позиція США

Про інвестиції в обороноздатність України, втім, не оголошує нині країна, що впродовж багатьох місяців була лідером допомоги їй. Влада Сполучених Штатів нині залежить від волі Конгресу, де 60-мільярдне фінансування України досі заблоковане. Прогнози про терміни попри оптимізм щодо схвалення глава Пентагону не став озвучувати. Наголосив лише, що його країна — спільно з міжнародними партнерами і вільним світом — не допустить програшу України.

"Коли ми інвестуємо в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку та зміцнюємо спільне бачення Контактної групи відкритого світу правил, прав і обов’язків. Сьогодні виживання України під загрозою, і є ризики безпеці Америки. Їм не можна втрачати жодного дня. Й у нас теж немає вільних днів", — сказав Ллойд Остін.

З допомогою Україні керівництво Пентагону асоціює європейську і світову безпеку, висловлюючи готовність надалі координувати забезпечення її нагальних потреб на полі бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Отримали допомогу! Їдуть з пакетом, який влаштує українські війська!

Нагадаємо, Зеленський розповів про результати "Рамштайну".

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