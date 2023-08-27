Засинають стоячи, а техніка не витримує навантажень: військові сил ППО розповіли, як збивають ракети РФ

Українські військові розповіли, як захищають небо України.
Українські захисники вже 547 діб захищають українське небо від російських ракет. Сили ППО постійно рятують життя українців від ворожих ударів. Через це їм інколи не вдається поспати, а техніка від навантажень може навіть спалахнути.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ярмоли.
ТСН поспілкувалась із командирами зенітно-ракетних дивізіонів. Це - Володимир, який обороняє небо на ЗРК "Бук", Микита, який працює на ЗРК NASAMS та "Макар" - на С-300.
Військові по 3-4 дні не сплять і засипають стоячи
Усі збиті цілі командир на позивний "Макар" рахує по-особливому. На своїй С-300 вони малюють герби після успішного збиття російських цілей. Загалом вони збили уже 51 ворожу ракету.
С-300 здатна уражати ціль на відстані до 75 кілометрів. У цій машині "Макар" і його підопічні практично живуть ось уже півтора роки. Для нього найбільше відкриття цієї війни – як швидко вчорашні цивільні опановують складну професію зенітника. Він розповідає, що у його підпорядкуванні колишній бухгалтер, таксист та інженер. "Макар" каже, що хлопці дуже швидко опанували спеціальність зенітника.
"По 3-4 дня просто не спали. Я перший раз побачив як людина стоячи засипає", - каже військовий.
"Бук" збив понад 100 російських ракет
У перші дні великої війни саме С-300 і "Буки" закривали небо. Ці установки можуть збивати не всі типи ракет. З ворожими гелікоптерами і літаками – було простіше.
Володимир Веснін воював на Київщині. Згадує: цілей було стільки, що їхній "Бук" не витримав навантажень.
"Вся техніка працювала над своїх можливостей і дуже перегрівалась, що почалась пожежа. Але ми все швидко погасили. Відновили на наступний день "Бук" стояв в строю", - каже Володимир Веснін.
За 9 місяців війни його підрозділ збив понад 100 ракет. У грудні 22-го командир Веснін став Героєм України.
У перший день на чергуванні NASAMS збив 7 ракет
Восени, коли росіяни почали спроби знищити нашу енергосистему – Микита вчився керувати сучаснішим комплексом NASAMS у Норвегії. Він зазначає, що це була перша його подорож за кордон.
"У нас не було часу ознайомитись із країною. Все що ми бачили це - обід, сніданок, вечерю і полігони. Постійно на техніці. Спілкування з іноземцями, які запитували, як вистояв Київ", - каже Микита.
Після повернення ефективність західного озброєння довелось перевіряти з першого дня роботи в Україні. У першому повітряному бою їм вдалось знищити одразу 7 ракет.
"Коли вже з'явився в Україні Patriot, то коли почали знімати перші балістичні та аеробалістичні цілі - то взагалі самі собі задавали питання: а що так можна було?", - каже Микита.
Воїнам приємно за вдячність
Воїни зізнаються, що після того, як їм вдалось знищити російські повітряні цілі, їм дуже приємно читати слова: "Слава ППО".
Та найбільше – їх розчулюють слова і вчинки власних дітей.
"Я коли приїжджаю додому і там десь муха залетіла і сіла на стіл. Я беру ляпачку і кажу…працює ППО. Тепер він (син - ред.) бігає по хаті з тою ляпачкою і каже - працює ППО", - розповідає "Макар".
Микита зізнається, що його донька дуже любить, коли він у формі гуляє з нею.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Збиваємо ракети над головами рідних!" Командири систем ППО про особливості роботи
Нагадаємо, Зеленський перерахував ракети, які виробляє Україна.
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