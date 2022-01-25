Заслухали міністра та звернулися до союзників: які рішення ухвалили нардепи в перший робочий день після канікул

Заслухали міністра та звернулися до союзників: які рішення ухвалили нардепи в перший робочий день після канікул

Порядок денний Верховної Ради, як і досі, складається з буденних питань мирного життя.

Верховна Рада звернулась до міжнародних партнерів України із закликом не піддаватись на військовий шантаж з боку Росії та дати Україні чіткі строки вступу до НАТО. Таке звернення депутати ухвалили у перший день своєї роботи у вівторок, 25 січня. Повернувшись після канікул, що тривали 38 днів, політики передусім зажадали зустрічі з міністром оборони, щоби дізнатись, чи готова Україна відбити ймовірний наступ ворога.

Про те, що з'ясувалось - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на тлі тривожних повідомлень від іноземних розвідок та дипломатів, Олексій Резніков, який не так давно пересів з віцепрем'єрського крісла на гарячий стілець міністра оборони, зранку заспокоював керівників парламенту і фракцій: загроза є, але не більша, ніж минулої весни. Пакувати тривожні валізки передчасно.

"Станом на сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможне здійснити силове вторгнення в Україну, російські збройні сили не створили. Тому підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує. Це не означає, що вони не захочуть, загрози є", - зазначив він.

Опозицію, однак, не надто заспокоїла зустріч з міністром. Кажуть: Збройні сили все ще не забезпечені всім необхідним, щоби дати відсіч.

"Ми як країна не маємо права покладатись на випадок. На "авось", підуть чи не підуть. Гадати на кавовій гущі. Наша армія фундаментально недофінансована. І коли ми поставили питання, де брати фінансування для армії, то ми почули від влади, що нам потрібно будувати дороги", - сказала голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

У президентській фракції, як і раніше, просять опонентів не нагнітати.

"Як це роблять наші військові, військові демонструють стійкість, готуються до можливих всіх сценаріїв. Але жодної паніки, жодної дестабілізації. Інакше, якщо українці піддадуться паніці, це зруйнує всю економіку", - наголосив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Крім проблем з фінансуванням, в опозиції вказують і на суто організаційні питання, які досі не вирішені, хоча ворог вже буквально біля воріт.

"Зараз територіальній обороні заборонено виконувати завдання у зоні бойових дій. Тобто ми створили тероборону, а воювати їй заборонили. Такий абсурд. І зараз мій законопроєкт, я просив, щоби його розглянули негайно, щоби ми дозволили воювати теробороні, яку ми створили", - наголосив нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко.

Свій внесок у безпеку Верховна Рада зробила, пославши світу черговий сигнал про допомогу. Депутати ухвалили спеціальне звернення до союзників України. Закликали визначити чіткі терміни, коли України може приєднатись до НАТО та попросили не піддаватись російському шантажу.

Нардепи з`ясовували, чи готова Україна давати відсіч, і ухвалили звернення до союзників

"Нічим не виправдані агресивні політичні амбіції РФ, яка в порушення всіх міжнародних домовленностей намагається агресивними методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою....Я думаю, це має стати серйозним закликом для міжнародної спільноти", - зазначив голова ВР Руслан Стефанчук.

Звернення дружно ухвалили. Однак цим підготовка до ймовірного вторгнення й обмежилась. Порядок денний Верховної Ради, як і досі, складається з буденних питань мирного життя.

Нагадаємо:

У вівторок, 25 січня, під час акції ФОПів, які прийшли до Верховної Ради з вимогами скасувати запровадження касових апаратів та зменшити податкове навантаження, сталися сутички з правоохоронцями. Внаслідок інциденту постраждало 18 працівників поліції та троє учасників акції, але інформація про загибель одного із мітингувальників виявилася неправдивою.

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