Заспівала про парову машину і випадково підірвала TikTok: як народжувався справжній народний український хіт

Схоже співоча українізація йде на ура, бо окрім шалених переглядів в нас, українською все частіше співають навіть у світі.

Парова машина, що підірвала TikTok - новий хіт у соцмережі виник, коли давню народну пісню переспівала Ярина Квасній. У виконанні дівчини за понад тиждень "Парову машину" подивилося понад 6 мільйонів українців. Відео перепощують, під спів Ярини знімають власні TikTok , а діджеї навипередки записують ремікси, які стрімко ростуть у музичних чартах, йдеться в ТСН.

Запустити новий народний тренд, Ярина зізнається, не планувала. Діло, каже, було ввечері, після концерту квартиринки і в компанії друзів, вона, як і завжди, співала. “А в той момент наспівала голосніше і Олексій ще камеру включив, все”, - зізнається вона.

“Відкрив одну всім відому соціальну мережу і в коментарях мене хтось відмітив просто, і написав “чекаємо твою версію”. Думаю, піду візьму кави, прогуляюся. І йду, і помітив, шо я йду і сам наспівую. Думаю так, значить треба щось робити”, - розповідає саундпродюсер Артем Будчук.

Діджей Артем Будчук додав переспіву ще більшої популярності, коли з фрагменту Ярини створив ремікс. “Завантажив його в TikTok . За декілька годин відкриваю і там просто все в цій пісні. Я не хотів зіпсувати подачу Ярини. Я максимально підлаштовував інструмент і аранжування під її голос. Можливо тому підкупило це слухача”, - розповідає Артем.

Пісня, яку насправді співає вже не одне покоління українців. Зараз набрала популярності знову. В чому ж секрет? Коли з війною старше покоління - підтанцьовує під сучасні молодіжні хіти, а молодь - переспівує давні українські пісні. “Українці відмовляються від тієї мови, яка стала нам огидною. І будуть рости різні стилі музики. Тепер українці більшість і велика кількість стала пишатись цим. Том вони її гордо зображують на картинах, кольори нашого державного прапору, в музиці значно легше і з більшим задоволенням прославляють своє. Згадуючи, звичайно, і якісь старі речі”, - переконаний діджей.

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“Воно завжди заходить і буде заходити людям, поки ми ще люди, а не роботи. Якби це було спеціально зроблено, я би в неї дивилась, готувалась, то думаю..”, - переконана Ярина.

Схоже співоча українізація йде на ура, бо окрім шалених переглядів в нас, українською все частіше співають навіть у світі. “Зробили з якоїсь іспаномовної країни переспів, прямо іноземка співала. Чути, видно, що вони обидвоє музиканти. І це було дуже красиво”, - додає дівчина.

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