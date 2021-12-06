Заспівали гімн та розгорнули прапори: в Одесі святкують 30-річчя Збройних Сил України

Заспівали гімн та розгорнули прапори: в Одесі святкують 30-річчя Збройних Сил України

На Потьомкінських сходах зібрались військовослужбовці.

Збройні Сили України сьогодні святкують 30-річчя. Із нагоди свята напередодні в Одесі військовослужбовці та курсанти Військової академії вишикувалися у вигляді цифри 30 на Потьомкінських сходах.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 6 грудня.

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У супроводі військового оркестру майже сотня нацгвардійців та майбутніх офіцерів заспівали "Марш нової армії" - неофіційний гімн українських героїв. Це марш українського війська, відроджений після подій 2014 року. Також хлопці заспівали гімн України та розгорнули прапори: державний та військові.

“Марш нової армії, він неофіційним маршем є, але він закарбувався в нашій душі, в нашому тілі. Його майже всі знають, воно так скріплює і загартовує наш дух”, - сказав Олександр Федорчук, начальник оркестру, військовий диригент в/ч 3012 Національної гвардії України.