Застосування далекобійних ракет по Росії може посилити переговорні позиції України – експерт

Застосування Україною далекобійних ракет ATACMS по території Росії може змінити сприйняття війни та російських можливостей серед партнерів України, що може призвести до скасування всіх обмежень на застосування американського озброєння на максимальну глибину ураження.

Про це сказав голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан для ТСН.ua.

На думку експерта, крім безпосередньо бойового застосування цих ракет по території Росії, існує можливість зміни сприйняття війни та російських можливостей серед партнерів України, що вочевидь, ймовірно, матиме ще більший позитивний ефект в майбутньому, ніж пряме застосування згаданих ракет. Зміною сприйняття, як приклад, може бути скасування всіх обмежень на застосування американського озброєння вздовж всієї лінії фронту, на максимальну глубину ураження. Оскільки збільшення українських спроможностей, які обмежені дозволами та обсягами, впливатимуть на ефективність ведення бойових дій, а відповідно на посилення переговорних позицій.

"Сильні українські переговорні позиції мають бути підкріплені сильними українськими військовими спроможностями. Тільки у такому випадку сильна Україна, яка вже 1000 днів героїчно протистоїть в умовах повномасштабного вторгнення Росії, з підтримкою союзників, доведе кремлю безперспективність кривавої війни, яку Путін прагне нав’язати вільному світу", – резюмував експерт.

Сергій Кузан також пояснив, який вплив матиме застосування далекобійних ракет по території Росії на перебіг війни.

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