Застрибнути в останній вагон: напередодні нових обмежень українці міняють квитки, але щеплюватися не поспішають

Застрибнути в останній вагон: напередодні нових обмежень українці міняють квитки, але щеплюватися не поспішають

Невакциновані пасажири запевняють, що будуть шукати інші варіанти для подорожей.

Від 21 жовтня, аби подорожувати між містами - самого квитка буде не достатньо. Через стрімке погіршення епідемічної ситуації уряд запровадив ряд обмежень на міжобласні перевезення.

Про те, які документи, окрім квитка, вимагатимуть в потягу та автобусі та чи взагалі вимагатимуть -20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Оголошення про нові правила на вокзалі Дніпра лунають безперестанку. Попередження розвісили біля кас, в залах очікування, у переходах, на табло та перонах. Ті, хто лише купує квитки, новим обмеженням дивуються і з'ясовують деталі.

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Так, від 21 жовтня, аби виїхати за межі області, окрім квитка потрібно мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест. Їх перевірятимуть провідники перед посадкою.

Водночас пасажири, яких відзавтра не пускатимуть в поїзди - можуть повернути гроші за квитки, але - на загальних засадах, без жодних пільг.

Якщо ж людина намагатиметься потрапити у вагон силою - провідники викликатимуть поліцію.

На Сумському автовокзалі нововведеннями незадоволені як пасажири так і водії, які обурюються, жодних роз’яснень від перевізників про те, як перевіряти документи, ще не отримували, тож нічого змінювати в роботі, кажуть, – не збираються.

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Своєю чергою на Центральному вокзалі Києва пасажири - і ті, хто вакциновані, і ті, хто необхідних документів для повернення потім до Києва або ж для подорожей між іншими областями не мають - ставляться до нових правил без особливої тривоги.

Слід зазначити, що нові правила стосуються не лише пасажирів, а й провідників, водіїв, стюардів. Так, серед співробітників "Укрзалізниці", приміром, вакциновано близько 15% осіб.

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Тим часом невакциновані пасажири міняють квитки та запевняють, що будуть шукати інші варіанти для подорожей.

А от ті пасажири, які уже вакцинувались - раді, що зробили це вчасно, тому й подорожуватимуть вільно.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Антон Коцуконь, Інна Лебеденко

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