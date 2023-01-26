Застряг уламок ракети розміром з долоню: у лікарнях рятують трьох постраждалих від ракетного обстрілу Києва

Їх доправили до різних лікарень. Спочатку повідомлялося про двох чоловіків, але натепер відомо про ще одного. Стан усіх трьох стабільний, їхньому життю ніщо не загрожує, повідомляють медики ТСН.

Вони зазнали численних травм, найбільше ушкоджено кінцівки. В одного із постраждалих, 38-річного уродженця Вінниччини, з ноги лікарі дістали уламок ракети розміром із долоню. “Прооперували, вийняли осколок, все гаразд буде з ним, але додатково оперативне втручання ще буде потрібне, доводі складне поранення”, - розповідають медики.

На місці трагедії чоловіки обрізали дерева. Їхній 55-річний колега загинув від травми грудної клітки.

Нагадаємо, що 11 людей загинули сьогодні внаслідок російських атак дронами та ракетами. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий

Ще 11 осіб дістали поранення. Виникло дві пожежі, пошкоджено понад три сотні будівель. Найбільше руйнувань, за словами посадовця, - на Київщині.

На світанку росіяни вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Вже о 10 ранку обстріляли місце прильоту знову.

На Одещині зранку теж прильоти, за даними ОВА, в об’єкти критичної інфраструктури. Є перебої з електрикою, у частині населених пунктів зникла вода. До помпувальних станцій водоканалів підключають генератори.

Вночі ворог атакував і Дніпропетровщину. Сили протиповітряної оборони збили п’ять “Шахедів”. Проте є влучання у промислове підприємство. За офіційною інформацією, минулося без жертв. Містяни у соцмережах пишуть про вибух такої сили, що в деяких оселях поблизу попадали меблі.

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