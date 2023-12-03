Застрягла у заметі та стала зіркою соцмереж: вчинок вчительки з Одеси вразив людей (фото, відео)

Одеська вчителька літератури стала зіркою соцмереж: вона вела уроки з автобуса, що застряг у снігових заметах. Фрагмент заняття зняв хтось із пасажирів і відео стало вірусним.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Перший урок в дев'ятому класі Марина Іванівна розпочала з автобуса, який застряг у хуртовині. На той момент жінка провела у ньому двадцять годин, але її учні спочатку навіть не помітили, що щось не так.

Те, що її знімають, Марина Іванівна Червенкова не помітила. І навіть трохи засмутилась, довідавшись про раптову популярність.

"Я свою увагу направляла на учнів. Мені здається, дуже вдалий урок був, мені сподобалось. Я і гадки не мала, що довкола мого імені такий шум", - каже вчителька Одеського ліцею №67 Марина Червенкова.

Марина Іванівна в автобусі

Учні кажуть, що їхня вчителька дуже скромна, робить багато добрих справ, але здебільшого цього не афішує.

У полоні негоди пані Марина опинилася після поїздки на вихідні у рідне село. Згадує, що сідала в автобус при ясному небі. Дорогою милувалася першими сніжинками, а вже за годину автобус застряг у сніговому переметі. Зранку вчителька розпочала уроки. Каже – їй навіть не спало на думку скасувати навчання. Лише третій урок провела не повністю – зник інтернет.

"Я до цього вже знала, що Марина Іванівна запізнюється, що вона в автобусі застрягла. Це - людина, яка закохана в свій предмет - в літературу. Вона дуже відповідальна дуже дисциплінована. Тому скажемо чесно, я не здивована зовсім, але приємно", - каже директорка Одеського ліцею №67 Ірина Ніколенко.

Зрештою, коли автобус більше, ніж через добу дістався Одеси, Марина Іванівна вже прославилася у соцмережах. І хоч у ліцеї, де працює вчителька, навчання дистанційне - наступного дня її учні завітали до школи, аби обійняти вчительку і показати як засвоїли матеріал, викладений з кучугури.

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Нагадаємо, жителька Херсона стала зіркою соцмереж, вона "перевиховує" росіян, а коли дратують - читає їм молитву.

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