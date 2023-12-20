Заступник голови Нацполіції подав у відставку після скандального розслідування ЗМІ: деталі

Скандальний заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, який від початку повномасштабного вторгнення досі "не обрубав" зв’язки з Росією, таки пішов у відставку.

Детальніше про скандал із ексзаступником глави Нацполіції, московську тещу, зв’язки з ростовським криміналітетом та дружину з двоголовою куркою на паспорті – в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Гучне звільнення топ-поліцейського

19 грудня стало відомо, що скандально відомий Тишлек таки піде у відставку. Відповідний рапорт “за власним бажанням” з’явився на столі у міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. Як пізніше вдалося дізнатися медійникам, остаточне рішення, а точніше підпис на рапорті, поставили ближче до обіду. Звільнення ексзаступника Нацполу особисто підтвердив і голова МВС Клименко.

"Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав", – повідомив очільник МВС.

Ось так у коментарі "РБК-Україна" про це розповів і сам скандальний поліцейський:

"Я ухвалив рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК".

Дмитро Тишлек / Скриншот з відео

Скандал через зв’язки з РФ

Варто нагадати, що скандал навколо Тишлека спалахнув після розслідування Bihus.Info. Журналісти-розслідувачі схоже вирішили розкопати щось цікавеньке про Тишлека і натрапили на такий собі “джекпот”.

По-перше, дружина Тишлека має російський паспорт. Схоже, ні повномасштабне вторгнення, яке триває майже 2 роки, ані війна від 2014 року, ні чоловік-поліцейський не переконали її відмовитись від паспорту з двоголовою куркою.

Тишлек мав “купу” родичів в Росії?

Російський паспорт має і теща Тишлека. Ще до повномасштабного вторгнення та кілька разів приїжджала до дочки та зятя в гості та неодмінно поверталась назад "на болота". Востаннє приїжджала Марія Балакова, так звати тещу Тишлека, у 2018 році, щоб придбати та нотаріально “дозволити користуватися” своїй дочці елітною нерухомістю у київському ЖК “Новопечерські липки”.

За інформацією журналістів, “не дурно” живе сім’я Тишлека і зараз. У вересні-жовтні 2023 року експоліціянта частенько помічали в не менш елітному котеджному містечку під Києвом. Записаний він правда не на Тишлеків, а на “друзів” родини – сім'ю Нечипоренко. Перевіривши інформацію про майно у відкритих реєстрах Наталії Нечипоренко, на яку і записана нерухомість, журналісти дійшли висновку, що ні вона, ні її чоловік не могли заробити на такий дім. Принаймні з офіційною зарплатою.

Сам Тишлек усе свідоме життя працював у поліції. Спочатку на Доннечині, а потім у Дніпрі і Житомирі.

"Дмитро Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника Нацполу він був призначений навесні 2023 року. До того очолював столичний Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, керував Департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі, а до російського вторгнення 2014 року – близько 10 років працював на рідній Донеччині. Цікаво, що родина дружини, Олександри Балакай, орієнтовно в нульових переїхала на Ростовщину й отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри Балакай лишався чинним станом на літо цього року", – йшлося в розслідування журналістів.

Тишлека підозрюють у “покритті” криміналітету?

За інформацією Bihus.Info, пов’язують Тишлека і з ростовським кримінальним авторитетом за прізвиськом “Полузвєрь”. Справжнє його ім’я Андрій Іманалі. У 2017 році його знайшли у Києві і витурили до Росії, де йому мали дати 7 років за гратами. Проте у 2019 він знов опинився у Києві.

Підозри журналістів Тишлек спростував та навіть сам звернувся до НАЗК та ДБР, щоб ті розслідували його справу.

Тим не менш, від роботи його відсторонили ще 26 жовтня – одразу ж після виходу журналістського матеріалу. Клименко тоді одразу пообіцяв діяти з Тишлеком без жодних сентиментів. Чи розслідують справу Тишлека насправді і коли завершать – невідомо.

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ОХ І СКАНДАЛ! Заступник голови Нацполіції подав у відставку! Що трапилося?