Заступник міністра Ляшка розповів, як врятувався від кілерів, і назвав їхні мотиви

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров у коментарі для ТСН.ua підтвердив, що правоохоронці запобігли його вбивству.

Нагадаємо, за даними Київської міської прокуратури, в жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, того дня чергував у медзакладі.

За даними прокуратури, попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки (чоловік зі своєю знайомою) вважали, що в її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

"Це все так. Жінка потрапила з дуже важкими травмами. Було зроблено все, що можливо, лікування надавалося згідно з протоколами", – уточнює посадовець.

За його словами, після смерті жінки від тяжких травм, отриманих під час ДТП, конфлікту з її родичами не було, але як виявилося, друзі померлої вирішили вбити лікаря.

"Мотиви мені досі незрозумілі. Нормальна людина такого (планувати вбивство – Ред.) не буде робити. Важко пояснити. Коли жінка померла, то почалися погрози не лише на мою адресу. За мною стежили, я декілька разів бачив біля свого будинку ту машину, на якій вони (ті, хто планував вбивство – Ред.) їздили. Потім з’ясувалося, що вони купили зброю", – сказав нам Дубров і додав, що після того, як дізнався про стеження за собою, то переселив дружину з дітьми в безпечне місце.

За словами Дуброва, фігуранти справи заарештовані, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві хотіли вбити першого заступника очільника МОЗ: стали відомі гучні подробиці.

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