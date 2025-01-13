Засуджений мобілізувався до ЗСУ, але втік дорогою до військової частини: все закінчилось несподівано

Засуджений у колонії заявив, що хоче добровільно мобілізуватись до ЗСУ, але втік під час транспортування до військової частини. Як його покарав суд?

У Дніпрі до 6 років позбавлення волі покарали засудженого, який спочатко погодився добровільно мобілізуватись до ЗСУ, але потім втік дорогою до військової частини.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, засуджений у червні 2024 року звернувся із заявою на ім`я начальника ДУ "Кропивницька ВК" щодо застосування до нього умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання для проходження військової служби за контрактом на підставі статті 81-1 КК України. У колонії погодились на це. Засуджений погодився мобілізуватись до ЗСУ та підписати контракт.

ВЛК визнала підсудного придатним до мобілізації, а суд дозволив чоловіку служити в армії.

У липні 2024 року до колонії прибули військові, які повинні були транспортувати засуджених до частини. Проте підсудний дорогою попросився до туалету та втік. Згодом його затримали правоохоронці.

Під час досудового слідства чоловік уклав угоду з прокурором та визнав себе винним.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 336-2 КК України. Його засудили до 6 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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