"Зате не нудно дивитись у вікно": локомотив "Укрзалізниці" заіскрився під час руху, що сталося (відео)

Українці жартують, що це "космольот".

Пасажири "Укрзалізниці" опублікували в TikTok відео, на якому з вікна поїзда Харків-Київ видно численні іскри.

На записі люди, які сидять у плацкарті, дивуються та знімають інцидент на свої телефони.

У Мережі жартують: "То є українські реалії, зате не скучно дивитись у вікно", "Космольот. Через зірки до Ужгорода", "Феєрверк заборонено, а тут безкоштовний".

Багато користувачів у коментарях під відео питають, що сталося з поїздом. Люди припускають, щось сталося з локомотивом або це "двигун для подолання швидкості світла".

Як пояснили ТСН.ua в "Укрзалізниці", інцидент стався в поїзді №113, який слідував із Харкова до Києва. На станції Піщанка сталося корострокове іскріння локомотива.

"Несправність було усунено за 16 хвилин. Поїзд прибув за розкладом", - зазначили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомила про оновлення правил перевезень. Тепер пасажирам повертатимуть повну вартість квитків, а оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів стане простішим.

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