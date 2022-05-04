Затьмарений газом і владою: як Орбан став «адвокатом» Путіна в Європі й чому блокує постачання зброї Україні

Затьмарений газом і владою: як Орбан став «адвокатом» Путіна в Європі й чому блокує постачання зброї Україні

Угорщина фактично є однією з країн Європейського Союзу, з якою Росія має найтісніші зв’язки, а керівництво країни, кремлівський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, - деякі спільні інтереси та позиції.

Голова угорського уряду неодноразово називав Путіна своїм політичним взірцем. Позицію Орбана не змінили ані незаконна анексія Криму Росією та окупація Донбасу, ані воєнні злочини РФ в Сирії. Повномасштабна війна в Україні, яку розв’язав кремлівський диктатор, також не похитнула курс Орбана.

Водночас, хоча офіційний Будапешт роками блокував амбіції України щодо НАТО та ЄС, Орбан після 24 лютого, коли РФ повномасштабно напала на Україну, підтримав і швидке членство України в ЄС, і міжнародні санкції проти Росії. Однак, Орбан досі утримується від будь-якої критики ініціатора цієї холоднокровної війни – Путіна, і все ще прагне забезпечити дешеві поставки російського газу для Угорщини і не бере участі у військовій підтримці України для захисту від варварських атак РФ.

ТСН.ua розповідає про дружбу угорського прем'єра з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Тісні зв'язки Орбана з Путіним

Віктор Орбан познайомився з Путіним у далекому 2009 році. Тоді угорський консерватор вперше зустрівся з главою Кремля у російському Петербурзі на з’їзді «Єдиної Росії». Уже тоді він пообіцяв кремлівському очільнику, що контракт на модернізацію єдиної в Угорщині АЕС у Пакші отримає Росія.

А від 2010 року, коли Орбан знову став прем'єром Угорщини, політик неодноразово бував у Росії і кілька разів приймав Путіна у Будапешті.

Орбан тисне руку Путіну / Associated Press

У різних промовах Орбан послідовно описував Путіна, як начебто мудрого державного діяча та друга Угорщини, протиставляючи поведінку Росії поведінці Заходу. А влітку 2014 року голова уряду Угорщини оголосив Росію - разом із Китаєм та Туреччиною - політичними моделями, які слід наслідувати.

"Це безумство - демонізувати Путіна. Путін керує великою, старою імперією... Слід визнати, що Путін знову зробив свою країну сильною. Росія - знову глобальний політичний гравець... ЄС не розуміє, що стосовно Росії потрібно показувати одночасно й силу, й готовність до співпраці. Європейська політика щодо Росії погана, тому що вона занадто однобока", - цитує заяву Орбана від 2018 року ВВС.

Володимир Путін і Віктор Орбан / Associated Press

За словами Петера Креко, директора Будапештського Інституту політичного капіталу, відносини між Путіним і Орбаном підкріплюються економічною залежністю, а також ідеологічними подібностями.

"Угорщина Орбана дуже далека від путінської Росії, але Орбан вже згадав, що Росія є одним із його зразків для наслідування", - цитує Креко CNN.

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Офіційний Будапешт роками активно співпрацював з Москвою в енергетиці, задовольняючи усі примхи Путіна щодо російського газу, критикував санкції ЄС, накладені на Росію за незаконну анексію українського Криму та через війну на Донбасі, та блокував зближення України з НАТО і ЄС.

Крім того, свідченням тісних зв’язків Москви та Будапешта стало те, що під час пандемії коронавірусу Угорщина першою серед країн ЄС придбала вакцину від COVID-19 російського виробництва, хоча вона не була схвалена європейськими регуляторами.

Були також комерційні та енергетичні угоди. Наприклад, нещодавно у Мережі з’явився список заходів проросійської політики, які вживалися урядом Орбана за останні 12 років, одним із таких заходів є довгостроковий газовий контракт між Угорщиною та Росією в обмін на нижчі ціни в порівнянні з її європейськими партнерами.

Зустріч Орбана і Путіна / Associated Press

Попри тривалу агресію РФ, Орбан, як і раніше, вважає свої відносини з Путіним виправданими та правильними. Вже після повномасштабного нападу РФ на Україну, у березні угорський політик заявив: "Що стосується російського президента, то те, про що я з ним досі погодився, він завжди дотримувався, і ми теж. Угорсько-російські відносини були збалансованими та справедливими донедавна".

Балансування Орбана між ЄС і Путіним під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційний Будапешт буквально дистанціювався від решти Європи щодо дипломатичної боротьби з Москвою – угорський прем'єр не підтримує санкції ЄС проти російської нафти і газу. А місяць тому, коли Кремль почав шантажувати Європу і висувати умову щодо оплати газу рублями, Орбан сказав, що Угорщина готова піти на це, хоч це, до слова, і протирічить політиці Європейського Союзу.

Угорщина стала єдиною європейською державою, яка відмовилася надати зброю Україні для захисту від РФ - озброєнням навіть не дозволяється проходити через угорську територію. Сам же Орбан був упевнений, що Путін повномасштабно не нападатиме на Україну.

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"Орбан не гребує нічим. Він - холоднокровний тактик, якому особисті інтереси значно важливіші, ніж, наприклад, інтереси ЄС чи НАТО. Якщо завгодно, він - адвокат Путіна у західному світі. У всякому разі, жоден глава уряду країн ЄС не координує свою роботу з Путіним так тісно, як Орбан", - писав Дамір Фрас у коментарі, опублікованому виданнями німецької редакційної мережі RND на початку лютого 2022 року.

Зрештою, коли 24 лютого російський диктатор все ж зробив це, Орбан певною мірою обернувся до свого партнера спиною – угорський прем’єр підтримав санкції, запропонував підтримку Україні та прийняв українських вимушених біженців до своєї країни. Угорщина перестала блокувати бажання України приєднатися до ЄС та НАТО.

Але вже за тиждень позиція змінилася і дії Орбана почали говорити голосніше за слова. Орбан утримується від будь-якої критики ініціатора цієї холоднокровної війни - Путіна. Так, у нещодавній розмові з главою Кремля, Орбан сказав, що у сучасному світі треба ретельно вирішувати, у що вірити, адже все легко підробити.

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За його словами, звірства, які відбуваються в Україні через війну, мають бути розслідувані. Але говорячи про наджорстокі вбивства жителів Бучі, він ухилявся він різких звинувачень та засуджень.

У той час, як усі інші країни Центральної та Східної Європи припинили співпрацю з Міжнародним інвестиційним банком Росії, Угорщина цього не зробила; коли прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії вирушили до Києва, який героїчно вистояв перед російськими військами, щоб продемонструвати солідарність та підтримку народу, Орбан не поїхав, а його речник сказав: "Прем'єр знає про візит, але зараз він не планує їхати до Києва".

Також Орбан заявив, що не підтримуватиме обмеження проти російського енергетичного сектору, оскільки більшість газу і нафти до країни йде з РФ (за даними угорських чиновників, країна отримує 85% газу та понад 60% нафти з Росії).

"Якщо санкції будуть поширені на енергетику, виникне ситуація, в якій угорська економіка опиниться під нестерпним тиском, і тим часом це, ймовірно, не вплине на росіян", - пояснював раніше CNN прессекретар угорського уряду.

Більше того, незважаючи на російське вторгнення в Україну, уряд Орбана все ще захищає угоду на будівництво вартістю 12,5 мільярдів євро, укладену з російською державною корпорацією «Росатом », призначену для розширення угорської АЕС «Пакш».

Навіщо Орбан зміцнював з в’язки з Росією

Як пише Foreign Рolicy є три причини, чому Орбан нині має тісні взаємини з РФ:

Перша – економічна. За останні 12 років Орбан зміцнив зв’язки Угорщини з Росією та іншими східними диктатурами, доводячи прагматизм у зовнішній торгівлі та бізнесі. Правляча партія «Фідес» багато інвестувала у свої двосторонні відносини з Росією, включаючи численні ділові зв’язки, закуповувала нові вагони метро з Росії тощо. Друга причина — ідеологічна. Хоча Орбан виправдовував побудову своїх тісних відносин з Росією, посилаючись на національні інтереси, ідеологічна близькість між Угорщиною Орбана та Росією Путіна стає все більш очевидною. Від 2014 року, коли прем’єр Угорщини вперше згадав Росію, як "взірець для наслідування", Орбан неодноразово критикував західну ліберальну демократію. Багато його кроків були здійснені за прикладом Путіна. Третя причина – геостратегічна. Орбан сподівався, що його політика останніх 12 років відповідатиме новому світовому порядку, який відзначався б піднесенням авторитарних систем Росії та Китаю. Утім, як пише видання, близькі стосунки Орбана з Путіним засліпили його від очевидних загроз, які Росія несе не лише Україні, а й західній демократії.

«Послання» Путіна через Орбана

Секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону 2 травня заявив, що «Угорщина була попереджена заздалегідь Путіним про напад на Україну». А Орбан нібито мав плани на частину українського Закарпаття.

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«Ви бачили її позицію. Вона чомусь вважала, що може забрати частину території. Цього не буде ніколи. Перемога буде за нами. А ця країна, що так себе поводила... побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за підсумками війни", - сказав Данілов.

І хоч посольство Угорщини в Україні висловило обурення через таку заяву, назвавши є «неправдивими та необґрунтованими звинуваченнями», Орбан у розмові з Папою Римським проговорився, що знає про плани Путіна щодо України. За його словами, начебто Путін хоче закінчити війну в Україні до 9 травня.

Раніше сам Орбан офіційно заявляв, що запросив Путіна на переговори про припинення вогню в Україні в Будапешт разом із Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами угорського премʼєра, Путін відреагував «позитивно», але висунув кілька умов. Про те, які це умови, угорський лідер не сказав.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав дії Орбана «медійним хайпом». За його словами, можлива зустріч лідерів у Будапешті наразі не обговорюється.

Загострення стосунків із Зеленським

Вже після чергових виборів в Угорщині, на яких Орбан знову зберіг свою посаду, у своїй промові він назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів.

Своєю чергою, український лідер у зверненні в Єврораді різко, але конструктивно відповів: "Послухай, Вікторе… Ти вагаєшся - вводити санкції чи ні. Вагаєшся, пропускати зброю чи ні. Торгувати з Росією чи ні. Немає часу вагатися, час вже вирішувати».

Нагадаємо, Польща заморозила відносини з Угорщиною через дружбу Орбана з Путіним.

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