Затоплені міста, град та шторм на Світязі: захід України накрила масштабна негода — прогноз погоди на тиждень

Напередодні Україну накрила негода / © ТСН

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Спека, град і потужні зливи — саме так минула неділя на заході України. Регіон опинився у полоні активного циклу негоди, яка спричинила підтоплення, аварійні ситуації на дорогах та надзвичайні події на водоймах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Рівне та Хмельницький опинилися під водою

Води до коліна налило у Рівному. На вулицях міста навіть утворювалися справжні стрімкі течії — вода швидко заливала підвали багатоповерхівок. Поки рятувальники ДСНС безперервно відкачували воду мотопомпами, автівки намагалися долати глибокі водні перепони. Втіхою великі калюжі були хіба для місцевих дітей — вони ставали ближче до дороги, щоби потужні бризки з-під коліс машин накривали їх із головою.

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Залило підтопленнями та рясним дощем і Хмельницький. Подекуди рівень води сягав автівкам ледь не до капота. Міська зливна система просто не могла впоратися з такою колосальною масою води — тож вона не лише не поглинала її, а навпаки виштовхувала на поверхню, утворюючи високі фонтани просто з каналізаційних люків.

Ситуація на Світязі, град на Волині та порятунок жінки у Луцьку

Негода сильно накрила і Волинь. Понад 30 туристів, зокрема і трьох маленьких дітей, рятувальникам довелося терміново доправляти з акваторії озера Світязь. Там раптово здійнявся потужний штормовий вітер і почалася масштабна злива. Відпочивальники на катамаранах, човнах і сапах опинилися посеред озера та вже не могли самотужки повернутися до берега.

В іншому селі області випав настільки великий та аномальний град, що від ударів почало тріскати лобове скло автівок.

У цей самий час у Луцьку через аномальну спеку просто на вулиці знепритомніла жінка. Її на тротуарі вчасно помітили патрульні копи, коли довкола вже почали збиратися перехожі. Потерпілу терміново госпіталізували до медичного закладу.

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Прогноз погоди на тиждень: дощі та спека до +33°C

Замість кепки ліпше заздалегідь взяти парасолю. Цього тижня синоптики прогнозують дощову погоду практично по всій території України.

Початок тижня: інтенсивно литиме на півночі країни та Вінниччині, також незначні опади очікуються на заході та Одещині.

На температурні показники дощі суттєво не впливатимуть — протягом усього тижня очікується 23–26 градусів з позначкою плюс по всій країні. А от на сході та півдні припече до +33°C .

У вівторок та середу сильно дощитиме у західних та південних регіонах, а от на кінець тижня дощі остаточно перемістяться до центральних регіонів України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 20 ЛИПНЯ | Нічний терор України. Палаюче Підмосков'я! Світовий тріумф Іспанії

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