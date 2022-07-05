Затоплені вулиці, будинки, сильний грім та блискавка: у Львові лютує негода (фото, відео)

У Львові у вівторок, 5 липня, триває сильна гроза.

Через це вулиці міста перетворились на річки. Частина електротранспорту наразі не курсує.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Негода у Львові розпочалася орієнтовно о 17:00 та триває досі. У місті йде сильний дощ. Також чути гучний грім та видно блискавку. Через це деякі вулиці уже затопило. Також у частині Львова та в передмісті випав град.

У Львівській міській раді уже створили штаб з ліквідації наслідків негоди. У місті не курсує частина електротранспорту. Також через обривання лінії частково відсутнє електропостачання у селищі Рудне, а також на вул. Льняна та вул. Хвильового у Львові.

У Львові вирує потужна негода

"У зв’язку з негодою частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує. Фіксуємо підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під дубом та вул. І. Франка. Через це виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі. Як тільки стече вода - робота електротранспорту відновиться. Попередньо зафіксовано станом на 19:08 підтоплення близько 20 дахів", - повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Крім того, станом на 19:19 у Львові оголошено повітряну тривогу.

Фото: Ігор Зінкевич

Нагадаємо, 1 липня негода накоїла лиха на Одещині.

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