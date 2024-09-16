Затоплені вулиці та підвали: в Одесі сильна негода наробила лиха (фото, відео)

В Одесі напередодні вирувала негода. За кілька годин випала півмісячна норма дощу. Під водою опинилися півтора десятки вулиць, півметрові завглибшки калюжі покрили двори та дороги рух транспорту завмер. Відрізаним від центру опинився цілий мікрорайон. Комунальники вивели на вулиці майже півсотні машин спецтранспорту, розчищати ливнівки вийшла і сотня працівників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Близько двох годин в Одесі вирувала негода, йшов потужний дощ. Одеса перетворилася на таку собі Венецію.



Величезний потік дощової води у лічені хвилини прямував до низини. Водії опинилися у пастці, автівки затопило, їхати було неможливо. Проскочити не вдалося навіть фурам, вони просто заглохли у воді.

В Одесі затопило дороги

Велика вода заливала підвали та сховища. На щастя, в цей момент не було тривоги і людей у затоплених укриттях не було. Однак, щоб дістатися з одного будинку до іншого, доводилися переходити вбрід.

Через підтоплення в районі Пересипського мосту цілий спальний район опинився відрізаним від міста. Щоб дістатися додому, водії їхали чи не по дверцята у воді.

До підтоплених вулиць прибули евакуатори, пошкоджених водою машин було дуже багато, їх доправляли на ремонт.

За дві години злива вщухла так само швидко, як і налетіла. Вода почала швидко з вулиць, відновився і рух транспорту. У мерії вже повідомили – за дві години в Одесі випала двотижнева норма опадів і системи зливу не впоралися з таким об’ємом води.

Наслідки негоди в Одесі

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