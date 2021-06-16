Затоплені вулиці та повалені дерева: Дніпро накрила потужна злива

Ливнівки не впорались з потоком води, який подекуди змивав асфальт.

Дніпро накрила потужна злива. На деяких вулицях через високу воду зупинився рух. Через це утворились чималі затори. Ливнівки не впорались з потоком води, який подекуди змивав асфальт.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 16 червня.

Змило також і паркан одного з ліцеїв. А підпірна стінка стадіону завалилася на тротуар.

Разом зі зливою здійнявся сильний вітер. Він гнув рекламні щити та валив дерева.

Минулося без постраждалих, проте рятувальникам довелося розрізати повалені стовбури, аби розчистити шляхи.

Після негоди майже скрізь вода пішла.

Дніпро заливає чи не щодня від початку літа. Синоптики обіцяють зливи з громовицями до кінця тижня.

Новини України: вулиці Дніпра накрила потужна злива

Нагадаємо, нещодавно затопило Миколаїв. Злива, що накрила місто, паралізувала деякі вулиці.

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