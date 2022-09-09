Затор майже на 50 кілометрів: на пункті пропуску Ягодин триває транспортний колапс

Тисячі вантажівок стоять у смузі по півтора-два тижні. Польська сторона дуже повільно пропускає наші вантажівки - одну в годину - а ще там застрайкували перевізники.

Кордон із Польщею просто зупинився. Водії без належних санітарних умов вимушені жити у машинах. Псуються товари, порушена логістика, перевізники зазнають мільйонних збитків, йдеться в ТСН.

Зараз майже три тисячі вантажівок і понад 40 кілометрів заторів, автомобілі стоять від Ковеля. Поки польські чиновники думають як спростити перетин кордону на Ягодині наші далекобійники виживають у багатокілометрових заторах. «Допомагаєм один одному, треба ділитись, якось треба виживати», - кажуть водії.

Водії, які стоять у заторах об’єднуються у групи, діляться продуктами. Та стережуть місце для авто, аби чужі нахаби не вклинились, тут вже доходить до бійок.

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Щодня колійка до кордону зростає на кілька кілометрів. Машини стоять під сонцем тижнями і не рухаються. Вони стоять і не знають, коли доїдуть до кордону. Живуть чутками і інформацією з Інтернету. Едуард везе печиво до Франції, холодильна камера працює постійно, на це витрачає додаткове пальне, яке купує через день два на заправках. «Нічого не пояснюють, говорять, що проблема з польського боку. Чотири кілометра до кордону, а коли став було 37 кілометри, на цю годину вже стою 7 діб», - каже водій.

З української сторони проблем не має - пункт перетину відкритий а з польського- заблокований, там бастують далекобійники. «Вони оголосили три основні вимоги: перше - вони хочуть заїздити до України і розвантажуватись і порожнім транспортом їхати поза чергою. Інша вимога, щоб ветеринарна і фіто служби працювали 24 години, щоб більше оформляли вантажів і третя, щоб повернули дозволи нашим українським перевізникам. Поки ситуація не вирішується пункт пропуску заблокований», - розповідає виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Микола Татарчук.

Про оформлення порожніх вантажних автомобілів уряди домовились, поляки готові запускати до пункту пропуску Устилуг-Зосін. Київ пропонує ще два таких місця на Львівщині, щоб розвантажити Ягодин. Щодо окремої смуги тут поки ніхто не розуміє як її зробити, адже дорога двоколійна. В одній стоять фури, а іншою рухаються легкові авто і автобуси. До всього тамтешні митники дуже повільно пропускають наші вантажівки - одну за годину.

Хтось п’є «Валідол», хтось заспокійливе, у таких заторах нерви у водіїв не витримують. Ті, що на двадцятому чи тридцятому кілометрі ще стоять, а ті, що на сороковому не витримують і розвертаються їдуть на Львівщину, але і там на них чекають черги.

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