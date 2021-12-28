Затор на 10 кілометрів: у Дніпрі снігопад паралізував місто, люди йдуть пішки (фото)

Затор на 10 кілометрів: у Дніпрі снігопад паралізував місто, люди йдуть пішки (фото)

Рух ускладнено через численні ДТП.

У Дніпрі у вівторок, 28 грудня, снігопад із самого ранку паралізував місто. Величезний затор довжиною близько 10 кілометрів утворився на Слобожанському проспекті та на Центральному мосту.

Згідно з даними Google maps, через ДТП рух ускладнено від вулиці 8 Березня, по Слобожанському проспекту, Центральному мосту, а також у центрі міста.

Google Maps

У Мережі пишуть, що дорога від вулиці Калинової до мосту займає 40 хвилин. Така сама ж ситуація на вулицях Янтарній, Байкальській та Каруни. Люди виходять з громадського транспорту та йдуть пішки.

"Все, що можемо сказати тим, хто стоїть на Слобожанському проспекті – тримайтеся. Хто збирався туди їхати – не смійте", – пишуть у місцевих групах.

Відзначимо, що у вівторок, 28 грудня, в Україні будуть сильні опади - сніг і хуртовина. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Опади очікують у всій країні. На півдні України буде сніг з дощем.

Google Maps

Фото: Telegram "Днепр Сейчас"

Фото: Telegram "Днепр Сейчас"

Фото : Telegram "Днепр Сейчас"

У Дніпрі зафільмували чоловіків, які напівголі прогулювалися морозним містом | Новини України

Читайте також: