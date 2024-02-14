Затримали на місці злочину: у Харкові судять відомого спортсмена через корегування ракетних ударів РФ

У Харкові судять коригувальника ворожого вогню, якому інкримінують державну зраду. Торік у лютому ракети вдарили по середмістю - влучання були в університет та житловий будинок поруч.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Що відомо про підозрюваного у корегуванні обстрілів

Підозрюваний у корегуванні ракетних ударів - відомий у Харкові спортсмен, багаторазовий чемпіон та призер України з велосипедного туризму Андрій Нечепоренко. Він 5 лютого сфотографувався на місці прильоту, щоб надіслати фотозвіт для російської воєнної розвідки.

Пізніше слідчі оприлюднили його переписку зі спецслужбами країни-агресорки, в якій окупанти просили надати їм якомога більше інформації.

Переписка з окупантами

Пенсіонера підозрюють у корегуванні ударів по одному корпусів університету міського господарства імені Бекетова. Після влучання частина споруди відвалилася. Поранень зазнав охоронець. В сусідньому житловому будинку четверо людей отримали серйозні травми. У кількох квартирах зайнялися пожежі. Тепер цей дім стоїть пусткою. Після атаки тут ніхто не живе.

Затримання підозрюваного на місці ракетного удару

У суді чоловік відмовляється свідчити

Через рік у суді ймовірний навідник опустив голову, натягнув капюшон. З журналістами не спілкується. Навіть просив заборонити зйомку. Мовляв, ЗМІ все викривлюють.

Давати покази суду теж відмовився.

Андрій Нечепоренко

Підозрюваний фотографував наслідки обстрілу

У прокуратурі кажуть, що мають докази проти підозрюваного.

"Після ураження ворожою ракетою обвинувачений прийшов на місце ураження і для фіксації наслідків цього влучання здійснював фотозйомку, де його саме було затримано. В подальшому після проведення слідчих дій було виявлено переписки з його кураторами з РФ, про що свідчить його неодноразова робота з Російською Федерацією", - каже речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Цього разу підозрюваного залишили під вартою до проведення судових дебатів. За державну зраду йому загрожує довічне увʼязнення.

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Нагадаємо, у Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли.

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