Затримали скандального одеського ексвійськкома Борисова: де він переховувався

Зараз він затриманий та перебуває в ДБР.

У понеділок, 24 липня, працівники ДБР затримали екскерівника Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого підозрюють у хабарництві. Його зловили у Києві, сюди він приїхав переховуватися.

Про це повідомили ТСН.ua джерела в ДБР.

"Колишнього військкома Одеської області Євгега Борисова затримали на вулиці Саксаганського майже біля будівлі ДБР. Він приїхав до Києва переховуватись. Мабуть, вважав, що в Києві надійніше переховуватись. Зараз він затриманий та перебуває в ДБР. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу",- повідомили нам джерела в ДБР.

У чому підозрюють Євгена Борисова

Колишній керівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень.У Державному бюро розслідувань конкретизували, що його підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

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