Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи: сьогодні почнеться суд

Затриманим оголошені підозри і сьогодні обиратимуть міру запобіжного заходу.
Сьогодні, 19 січня, у Печерському суді Києва почнеться судове засідання. Там обиратимуть запобіжний захід щодо бізнесмена Ігоря Мазепи та ще трьох підозрюваних у справі.
Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.
За його даними, у кімнаті почали збиратися журналісти.
Нагадаємо:
Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.
19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.
Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 млн грн бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Про це повідомив сам Ігор Мазепа у соцмережі.
Про всі подробиці справи - читайте у новині.
Читайте також: