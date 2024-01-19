Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи: сьогодні почнеться суд

Затриманим оголошені підозри і сьогодні обиратимуть міру запобіжного заходу.

Сьогодні, 19 січня, у Печерському суді Києва почнеться судове засідання. Там обиратимуть запобіжний захід щодо бізнесмена Ігоря Мазепи та ще трьох підозрюваних у справі.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За його даними, у кімнаті почали збиратися журналісти.

У залі суда / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 млн грн бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Про це повідомив сам Ігор Мазепа у соцмережі.

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