Затримання бізнесмена Мазепи: все, що відомо про схему із землею Київської ГЕС

Бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, який прямував на форум у Давосі, був затриманий 18 січня слідчими Держаного бюро розслідувань (ДБР) на КПП "Медика-Шегині" під час проходження польсько-українського кордону о 15:00. За інформацією прес-служби компанії Concorde Capital, правоохоронці провели обшук його автомобіля. Там зазначили, що інші слідчі дії було проведено без допуску адвоката, хоча останній одразу прибув на місце подій. Окрім нього, у різних регіонах України затримали ще трьох учасників "злочинної організації", зокрема брата бізнесмена Юрія Мазепу.

Ігорю Мазепі інкримінують незаконне отримання прав на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудоване 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи та його брата.

Мазепу можуть посадити на 12 років

Як заявило Державне бюро розслідувань, Ігор Мазепа являється організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Потенційні матеріальні збитки у цій справі становлять 7 млн грн. За даними слідства, учасники злочинної організації, з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Справа, яку розслідують правоохоронці, містить ознаки одразу трьох статей Кримінального кодексу: ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) та ст. 209 – "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Найбільша санкція передбачена першою статтею ККУ – позбавлення волі до 12 з конфіскацією майна.

“Матеріальність збитків — 7 млн, а застава — 700 млн”, — Ігор Мазепа про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Подробиці "земельної" схеми

За даними правоохоронців, чиновники Держгеокадастру надали земельним ділянкам, що виконували буферну функцію, інше призначення: "для ведення індивідуального садівництва". Відчужені таким чином з державної власності ділянки землі безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва.

Більшість з них, за даними слідства, були студентами навчальних закладів Києва, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

Ігор Мазепа

В подальшому захоплені землі на папері перепродавали великим забудовникам, а ті будували замість садів – котеджні містечка. Власне, саме на їхнє замовлення, стверджують правоохоронці, зловмисники і провернули земельну оборудку. За версією слідчих, кінцевим власником компаній, які будували котеджні містечка на згаданих земельних ділянках є саме Ігор Мазепа.

Суд обрав запобіжний захід бізнесмену Мазепі

Увечері 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю вийти на свободу після внесення застави в розмірі 349 млн грн.

Розмір застави рішенням суду було зменшено вдвічі, адже прокуратура перед цим вимагала для Мазепи тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн грн.

Бізнесмен запевнив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

Бізнесмен Ігор Мазепа в залі суду / Фото: ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Аж вуха в'януть! Відбірні матюки після суду над Мазепою!

Апеляція на арешт бізнесмена

Адвокати Ігоря Мазепи подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року. Вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції. Робота над справою продовжується, додали юристи.

Що кажуть в ДБР

Речниця ДБР Тетяна Сапьян каже, що розслідування цього злочину потребує часу, оскільки самі оборудки здійснені за масштабною та складною схемою, проте слідство дійшло до тієї позначки, коли оголошенні підозри мають змістовну доказову базу.

"Саме зараз було викрито ці махінації. І тому оголошується підозра. Це тривалий процес, тому що оборудки були доволі непрості", – пояснила радниця ДБР.

За її словами, ділянки, на яких розташовані гідротехнічні споруди - є критичною інфраструктурою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відомого українського бізнесмена затримали на кордоні! Новий скандал, корупція і суд!

На лаві суду опинився і браті Ігоря Мазепи Юрій

У Печерському суді обрали запобіжний захід братові Ігоря Мазепи Юрію.

Брата Ігоря Мазепи — Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, 20 січня суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень, повідомив адвокат Артем Крикун-Труш.

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

"Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", — розповів адвокат Артем Крикун-Труш.

Адвокат на запитання журналістки, у чому саме підозрюють Юрія, і як хто він проходить у справі, відповів, що "як брат".

"Свавілля замість правосуддя": Мазепа прокоментував запобіжний захід

Ігор Мазепа висловив припущення, що його затримання стало наслідком діяльності громадської ініціативи "Маніфест 42", яку він заснував. Він заявив, що така сума є непідйомною для будь-якого українського бізнесмена.

При цьому бізнесмен зауважив, що ініціатори "Маніфесту 42" не висували та не висуватимуть жодних політичних гасел та вимог і працюють разом з владою за одне: за процвітання України.

"Сьогодні ми задля цієї мети працюємо з вами, а завтра – з вашими наступниками. Але ми однозначно проти того, щоб ви чи ваші наступники доїли бізнес. Ми завжди проти свавілля чиновників та правоохоронців. Та і ви завтрашні теж будете проти", - зазначив він.

Бізнесмен Ігор Мазепа в залі суду / Фото: ТСН

Слідчі дії відбувалися без санкції суду

Прокурор Офісу генерального прокурора Євген Сльота пояснив, чому правоохоронці затримували бізнесмена Ігоря Мазепу та проводили обшуки у нього без ухвали суду.

За його словами, Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє правоохоронним органам без ухвали суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Також, зазначив він, у невідкладних випадках правоохоронці мають право проникнути до житла чи іншого володіння підозрюваної особи, у тому числі для проведення обшуку.

В яких умовах перебувають бізнесмен Мазепа та його брат Юрій у СІЗО

Наразі Ігор Мазепа зі своїм братом Юрієм, який також фігурує у цій справі, перебувають у двомісній камері столичного слідчого ізолятора.

"Умови нормальні", - кажуть адвокати.

Адвокат Мазепи прокоментував висунуті обвинувачення

Адвокат інвестора та засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи Тарас Пошиванюк розповів про деталі гучної справи проти бізнесмена. За його словами, у підозрі, яка була вручена Мазепі, інкримінують створення злочинної організації.

"Тобто Мазепа у нас як інвестор є фактично злодій у законі, бо це стаття, яка характерна для злодіїв у законі в цілому. Йому інкримінують легалізацію коштів злочинним шляхом. Нібито ця земля, ці сім мільйонів, які були отримані чи за які було придбано земельну ділянку, то потім пішли на легалізацію. Просто конструкція, яка навіть у юридичному розумінні не складається в даному випадку", - каже юрист.

Як уточнив Тарас Пошиванюк, Ігоря Мазепу затримали на пункті перетину кордону до Польщі, він їхав у службове відрядження. Надав документи, спочатку його було затримано прикордонниками, без пояснення причин, чому це відбувається. Потім уже пояснили, що його затримують у рамках кримінального провадження, чекають слідчих ДБР, які їдуть туди.

"Це треба зараз установити всю хронологію подій, тому що мені невідомо, як слідчі ДБР могли вже знати, що він перетинатиме кордон. Чи це все не було зрежисовано, я на даний момент коментувати не буду, будемо далі з цим розбиратись. На пункт пропуску нами було організовано адвоката, його приблизно півтори години не допускали до Ігоря Олександровича, провели його особистий огляд, обшук. І вже тільки після цього було допущено адвоката, вночі його повезли до Києва слідчі ДБР", - додав юрист.

Заміський будинок Мазепи згорів

Вранці 22 січня стало відомо, що вночі згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, в селі Картовецьке Чернігівської області. Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як Ігор Мазепа розпочинав бізнес

47-річний бізнесмен Ігор Мазепа розпочав свою кар’єру інвестиційного банкіра 1997 року в російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments.

2004 року заснував інвестиційну компанію "Concorde Capital", яка входить до трійки найкращих інвестбанків України. Відтоді та дотепер перебуває на посаді її гендиректора.

Мазепа був співвласником платіжної системи QIWI/TYME, діяльність якої 2018 року заборонили на території України. Впродовж 2014 – 2018 років входив до складу наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк", "Укрексімбанку" та "Укрсоцбанку". Очолював біржову раду ВАТ "Українська біржа".

Мазепа також є інвестором у мережу клінік "Добробут", котеджне містечко Goodlife Park і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

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