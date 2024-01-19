Затримання бізнесмена Мазепи: за що його хочуть позбавити волі на 12 років

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За інформацією ДБР, він є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Потенційні матеріальні збитки у цій справі становлять 7 млн грн.

ТСН.ua зібрав усю інформацію про справу, за якою бізнесмен Ігор Мазепа може опинитися на 12 років в ув’язненні.

Як Ігор Мазепа розпочинав бізнес

47-річний бізнесмен Ігор Мазепа розпочав свою кар’єру інвестиційного банкіра 1997 року в російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments.

У 2004 року заснував інвестиційну компанію "Concorde Capital", яка входить до трійки найкращих інвестбанків України. Відтоді та дотепер перебуває на посаді її гендиректора.

Мазепа також був співвласником платіжної системи QIWI/TYME, діяльність якої 2018 року заборонили на території України. Впродовж 2014 – 2018 років входив до складу наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк", "Укрексімбанку" та "Укрсоцбанку". Очолював біржову раду ВАТ "Українська біржа".

Що відомо про політичне оточення бізнесмена

Після втечі Януковича до Росії у 2014 році Ігор Мазепа став членом команди Порошенка. Зокрема, того року тогочасний президент включив бізнесмена до складу наглядової ради "Державного експортно-імпортного банку України".

Журналісти також пов'язують бізнес Ігоря Мазепи із Сергієм Тігіпком і Борисом Ложкіним, який за Порошенка очолював Адміністрацію президента України. Мазепа був позаштатним радником Ложкіна.

2014 року бізнесмен вирішив стати народним депутатом і балотувався до Верховної Ради України від партії Тігіпка "Сильна Україна". Втім, до парламенту він не пройшов.

Чим володіє Ігор Мазепа

Компанія Сoncorde Capital Ігоря Мазепи володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, а також має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

У 2022 році Concorde викупив активи і нерухомість заводу "Кузня на Рибальському" у Сергія Тігіпка. У 2023 році Мазепа разом з колишнім міським головою Ірпеня, а нині забудовником Володимиром Карплюком, запустив проєкт будівництва котеджного містечка "О.Краса" в Ірпені.

У чому звинувачують Ігоря Мазепу

За даними слідства, учасники злочинної організації, керівником якої називають Ігоря Мазепу, з використанням корупційних зв’язків у державних органах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Фото: Економічна правда

Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі між селами Хотянівка та Лебедівка площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн.

Правоохоронці описують таку схему. Чиновники Держгеокадастру надали земельним ділянкам, що виконували буферну функцію, інше призначення: "для ведення індивідуального садівництва". Відчужені таким чином з державної власності ділянки безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва.

Більшість з них, за даними слідства, були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Їх шукали через соціальні мережі та за винагороду пропонували поставити підпис на паперах.

В подальшому захоплені землі на папері перепродавали крупним забудовникам, а ті будували замість садів — котеджні містечка. Власне, саме на їхнє замовлення, стверджують правоохоронці, зловмисники і провернули земельну оборудку.

За версією слідчих, кінцевим власником компаній, які будували котеджні містечка на згаданих земельних ділянках є саме Ігор Мазепа.

Як Мазепа коментує своє затримання

На судовому засіданні у Печерському райсуді Києва, на якому Ігореві Мазепі обирали запобіжний захід, бізнесмен обурився розміром призначеної застави, яка, на його думку, не відповідає потенційним збиткам, які він начебто завдав держав.

"Матеріальні збитки вони оцінюють у 7 млн - потенційні, яких зазнала держава. А застава - 700. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів. І ще 500 мільйонів за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", – заявив він.

Він також висловив здивування тим, що від 1991 року, коли Україна отримала незалежність, в жодного з десятків державних органів не було претензій до того, що це - землі дамби, які належать водному фонду.

“По всій цій лінії, думаю, існують десятки земельних рішень, коли суд третьої інстанції визнав ці землі для ведення садівництва. По суті, те, що я і купував на ринку. Тому виходить, що жоден з державних органів, який начебто конфліктував з проєктною документацією 1965 року, цього не помітив. Не помітили реєстратори, не помітили нотаріуси, ще десяток різних інших органів, які мали б піклуватися цим. А я мав би це помітити. Коли я це купив на вторинному ринку, за версією слідства, я вчинив злочин", - сказав Мазепа.

Що загрожує бізнесмену

Справа, яку розслідують правоохоронці, містить ознаки одразу трьох статей Кримінального кодексу: ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ст. 233 (незаконна приватизація державного, комунального майна) та ст. 209 – "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". Найбільша санкція передбачена першою статтею ККУ – позбавлення волі до 12 з конфіскацією майна)

Нагадаємо, у четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині. Також правоохоронці затримали його брата та ще двох спільників.

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