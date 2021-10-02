Затримання Саакашвілі: чому та як експрезидент поїхав до Грузії, де його заочно засудили

Затримання Саакашвілі: чому та як експрезидент поїхав до Грузії, де його заочно засудили

Президентка Грузії заявила, що не планує помилувати Саакашвілі.

Глава МЗС Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Міхеіла Саакашвілі. Він сказав, що неприпустимо, аби одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією і Україною.

Уранці 2 жовтня українські дипломати наголосили на необхідності повного дотримання законних прав експрезидента Грузії, а зараз - громадянина України. Саакашвілі заґратували напередодні, 1 жовтня, коли він повернувся на батьківщину, де проти нього відкриті числені карні справи, а по двох - навіть винесено вирок.

Про це 2 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Міхеіл Саакашвілі сенсаційно на батьківщині й очікувано - в кайданках.

"Може мене й затримали в Тбілісі, але я боротимуся до кінця", - заявив Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що "правоохоронці заздалегідь дістали інформацію про його пересування з України до Грузії і все тримали під контролем. Його заарештували, обравши правильне місце і час, аби не створювати загрози".

Саакашвілі чудово знав, чого чекати на батьківщині. Але на що він там розраховує? Соцмережі колишнього президента перетворюються на його власний засіб масової інформації. Тут і числені заклики до грузинів рятувати країну, а до української влади - рятувати Саакашвілі. І скріншоти статей з іноземних газет і телеканалів про його затримання. І любовна історія. І лист з-за ґрат. Поруч супроводжувальний текст чотирма мовами – грузинською, англійською, російською, українською:

"Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. Від цього також залежить міжнародна підтримка".

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Але навіть директорка офісу Саакашвілі не знає, як саме він потрапив до Грузії.

"На сьогодні немає підтвердження, як він перетнув кордон, як він виїхав з України, як він приїхав до Грузії. Дуже багато чуток, але я, керівниця офісу, і навіть в мене немає цієї інформації, як саме він потрапив до Грузії", - зазначила директорка "Офісу простих рішень" Міхеіла Саакашвілі Марія Барабаш.

Колишнього студента Київського та Колумбійського університетів до влади в Грузії привів народ після Революції троянд 2003 року. Він реформував економіку, поліцію, розбудував країну і відкрив її для іноземних інвесторів. Але ціна для грузинів виявилася завелика: за підрахунками правозахисників, за режиму Саакашвілі кожен десятий громадянин Грузії потрапляв за ґрати.

"Нікому ніяких умовних строків! Одразу всіх до тюрми!", - заявляв тоді Саакашвілі.

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Восени 2007-го його нова поліція розігнала водометами та сльозогінним газом багатотисячний протест, що вимагав відставки Саакашвілі. Поранень тоді дістало понад 300 людей. Президент звинуватив в усьому Росію і того ж дня оголосив у Тбілісі надзвичайний стан, який забороняв усі масові демонстрації та зупиняв роботу незалежних телеканалів. Тільки наполегливі заклики Сполучених Штатів та Євросоюзу призвели до скасування надзвичайного стану за 11 днів.

Саакашвілі зголосився на перевибори - і знову їх виграв. Американці продовжували його підтримувати, Грузія прямувала до НАТО, але в серпні 2008-го Росія окупувала Абхазію і Південну Осетію, і це стало початком кінця Саакашвілі. В 2012-му його партію розгромили на парламентських виборах, їй довелося іти в опозицію.

Восени 2013-го, не чекаючи кінця президентського строку, Саакашвілі не повернувся назад з Брюсселя, потім - переїхав до Штатів, де кілька років викладав.

На батьківщині проти нього від 2014 року одну за одною відкривають карні справи:

перевищення повноважень під час розгону протестів;

розгром опозиційного телеканалу;

розтрата бюджетних коштів;

організація нападу та вбивства.

Спершу експрезидента оголошують в розшук, потім - заочно засуджують. Але Саакашвілі - вже громадянин України. Грузія просить екстрадувати його, Україна - відмовляється. Тепер він повертається сам. Це - агітаційний бліц-криг, адже в країні 2 жовтня вибори.

"Я хочу вас попросити. Ідіть 2 жовтня на вибори і голосуйте за єдиний національний рух. Це украй важливі вибори. Не голосуйте за Іванішвілі та Гахарію, які хочуть мене ув’язнити. А після голосування - збирайтеся на проспекті Руставелі і Площі Свободи!", - закликав Саакашвілі.

"Зараз у Грузії тривають вибори. Ще не закриті дільниці, тому точно ніхто не хоче втручатися з іноземних країн у ці вибори. Тому вони зараз стримані. Навіть позиція Зеленського ще дуже стримана. Викликали посла в МЗС. Сподіваємося, що від понеділка буде більше реакцій", - сказала директорка "Офісу простих рішень" Міхеіла Саакашвілі Марія Барабаш.

По двох кримінальних справах - про зловживання службовим становищем та організацію нападу на опозиційного депутата - Саакашвілі вже встигли винести вирок заочно, присудивши до трьох і шести років ув’язнення.

"Сьогодні багато хто задається питанням, чи планує президент його помилувати. Відповідь одна, проста і остаточна. Ні, та ніколи", - ідеться в заяві президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

У Грузії кажуть, визволити колишнього президента з тюрми може тільки нова революція.

Автори: Яна Слєсарчук, Олена Мацюцька

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