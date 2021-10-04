Затримання Саакашвілі: влада Грузії не видаватиме свого експрезидента Україні

Тим часом, у Євросоюзі закликають грузинські владу та опозицію до стриманості і поваги до закону.

Влада Грузії не має наміру видавати Міхеіла Саакашвілі Україні. Про це заявила грузинська віцепрем'єрка Тея Цулукіані, йдеться 4 жовтня у сюжеті ТСН.16:45.

"Не може бути й мови про видавання Саакашвілі. З політичної точки зору я здивована. Якщо людина настільки вірна ідеї жертвувати собою заради ідеалів, вона не повинна бажати повернутися до Києва", — зазначила Цулукіані.

Тим часом, у Євросоюзі закликають грузинські владу та опозицію до стриманості і поваги до закону. Там наголосили, що судовий розгляд має бути прозорим і справедливим. Міхеіла Саакашвілі, затриманого минулої п’ятниці в Грузії, сьогодні нарешті відвідали адвокати.

Тим часом, його прихильники збираються під слідчим ізолятором, де утримують політика.

За ситуацією там стежить наша Ірина Прокоф’єва. Вона перебуває біля в'язниці у місті Руставі, куди доправили Міхеіла Саакашвілі одразу після його несподіваного прибуття до Грузії напередодні виборів.

Новини світу: влада Грузії не має наміру видавати Міхеіла Саакашвілі Україні

Вночі на Facebook-сторінці Саакашвілі з'явився заклик до прихильників зібратись на мітинг. Люди цілими колонами почали сходитися сюди ще з ночі. Тут скандують "Міші волю" і розгортають плакати із закликом звільнити Саакашвілі з в'язниці. Прихильники експрезидента Грузії стверджують — збиратимуться щодня аж до другого туру місцевих виборів, які відбудуться 30 жовтня.

На Батьківщині Саакашвілі не з’являвся 9 років. Після поразки своєї партії покинув Грузію, не досидівши свій президентський термін. Ну а зараз повернувся раптово навіть для своїх соратників. Задля того, щоб мобілізувати свій електорат напередодні місцевих виборів.

Щоправда, спосіб повернення обрав досить екстравагантний. Як пише одне з місцевих видань, експрезидент прибув до країни, сховавшись у трейлері, який перевозив зелень. Не відомо, наскільки правдивою є ця версія. Однак за незаконний перетин кордону Саакашвілі тепер має ще одне — вже п'яте, кримінальне провадження. Адвокати відкидають усі звинувачення у бік свого підзахисного і називають усі справи політичними.

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