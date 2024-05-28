Затримання ТЦК головреда "Економічної правди": позиція УП, військкомату та чим закінчилась історія

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва 27 травня заявила, що у місті Білгород-Дністровський на Одещині працівники ТЦК близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" (сайт, який входить до складу УП), журналіста Дмитра Дєнкова і не дають йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про затримання Дмитра Дєнкова.

Дєнкова утримували в ТЦК близько доби

За словами Мусаєвої, Дєнков саме їхав до батьків, коли дорогою представники ТЦК та СП затримали його, забрали телефон та комп'ютер.

"Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського", - розповіла головна редакторка УП.

Дєнков приєднується до лав ЗСУ

Згодом, після розголосу, Дмитро Дєнков вийшов на зв'язок. Головний редактор "Економічної правди" повідомив, що "порозумівся" з ТЦК і незабаром приєднається до підрозділу, до якого хотів потрапити раніше.

"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант", - розповів Дмитро Дєнков.

Позиція військкомату

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що Дмитро Дєнков довгий час не оновлював облікові дані, тому був оголошений в розшук.

"Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що через публічний розголос питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

Мусаєва про дії ТЦК: "Абсолютна ганебна практика"

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вже після опівночі опублікувала новий пост на своїй сторінці у Facebook, де заявила, що Дмитро Дєнков, перед затриманням працівниками ТЦК, вже обговорював можливість піти служити.

"Він до цього готувався останні кілька тижнів. Вирішили, що він мобілізується після проведення банківського форуму в кінці червня, бо це важливий для нас захід, його сфера відповідальності та експертиза. Як і велика кількість українців, Дмитро оновив свої дані в Резерв+ у перший же день після запуску застосунку. І коли на сторінці Оперативного командування "Південь" в фейсбуці з’являється допис про те, що "зазначений громадянин довгий час не оновлював облікові дані", це, м'яко кажучи, неправда", - заявила Севгіль Мусаєва.

Як зазначила головна редаткорка УП, Дмитра в Одеській області затримали прикордонники на транзитній ділянці, адже щоб потрапити до села, звідки Дмитро родом, потрібно проїхати через частину дороги, що пролягає в прикордонній молдовській зоні.

"Усе, що ми знаємо станом на зараз це те, що його затримали прикордонники. Згодом вони передали нашого колегу співробітникам ТЦК, хоча центр не є ані судовим органом, ані органом слідства. Як ми з’ясували вже потім, у Дмитра забрали телефон та ноутбук. Дмитро не виходив на зв’язок з вечора неділі. І це, звісно, стало великим стресом для всіх – батьків, які чекали на сина, дружини та колег", - додала додала головна редакторка УП.

Севгіль Мусаєва наголосила, що так не має відбуватися.

"Ми вирішили вийти в публічну площину і розповісти про це своїй аудиторії, бо це правопорушення – позбавляти людину можливості зв’язатися з рідними та попередити їх. Моя особиста думка – це абсолютна ганебна практика, яка має припинитися негайно і яка ще більше лякає людей та руйнує довіру та повагу до ТЦК та держави загалом. Такі випадки точно не сприяють мотивації людей долучатися до захисту держави та грають на руку ворогу. Дмитро Дєнков – відомий редактор, журналіст і медійна персона, тому ця його історія набула величезного розголосу. А більшість людей, які опиняються в подібних ситуаціях, залишаються сам на сам з подібним ставленням до себе і своїх близьких".

Мусаєва додала, що Дмитро Дєнков найближчим часом передає справи колегам та долучається до Сил оборони.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК діяла багатомільйонна схема заробітку на ухилянтах (фото, відео).

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