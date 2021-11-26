"Вагнергейт": Арестович звинуватив Бурбу в "авантюрному плануванні" операції

Радник керівника ОП різко розкритикував ексначальника розвідки Василя Бурбу за начебто допущені помилки у плануванні операції щодо затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2016—2020 роки) Василь Бурба під час планування операції із затримання "вагнерівців" припустився стратегічної помилки.

Так вважає радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, про що він заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Моя версія така, Василь Бурба щонайменше авантюрним плануванням зробив так, що операція не могла не провалитися", — сказав Арестович.

За його словами, головною стратегічною помилкою було те, що транзитною країною обрали Білорусь напередодні президентських виборів.

"Там контррозвідувальний поліцейський був доведений до просто неможливого. Будь-які особи, які збиралися більше ніж троє, тим більше спортивної статури, одразу арештовувалися білоруською поліцією, або КДБ", — пояснив радник керівника ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, що 17 листопада Вellingcat оприлюднило розслідування про так званий "вагнергейт" — ймовірно зірвану спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до військових злочинів на сході України.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім, Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовиків ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - у нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.