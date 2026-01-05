Затримання Ніколаса Мадуро: які плани у США на Венесуелу та що буде із диктатором

Мадуро і Трамп

Ніколас Мадуро сьогодні ввечері постане перед судом у Нью-Йорку. Венесуельському диктатору закидають торгівлю наркотиками, незаконний обіг зброї та створення «нарко-терористичного режиму».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Блискавична операція в Каракасі

Диктатор Ніколас Мадуро опиняється в Америці не з власної волі, а у кайданках. Все — через блискавичну операцію, яку Вашингтон провів на вихідних.

Американці пропонували Мадуро піти мирно — остання пропозиція виїхати до Туреччини лунала напередодні Різдва. Втім, венесуельський очільник вважав заяви з Вашингтона порожніми погрозами. За даними New York Times, остаточно почати операцію американців переконало відео, де Мадуро в ефірі національного телебачення танцює під ремікс власної промови про мир. Америка розцінила це як блюзнірство та активувала агентів.

Подробиці захоплення в спальні

Деталі спецоперації вражають — ще у серпні група агентів ЦРУ потрапила до Каракаса. Завдяки інформатору з близького оточення диктатора та безпілотникам зібрали важливі деталі. Знали про Мадуро все — де він буває, що їсть і яких тримає домашніх тварин. Агентам вдалося заскочити Ніколаса Мадуро і його дружину зненацька, коли ті спали у ліжку. Охороняли диктатора військові з Куби, які, за запевненням Вашингтона, здали його без жодного пострілу.

Марко Рубіо, держсекретар США: «Це не вторгнення. Ми не окупували країну. Це була операція з арешту, з підтримання правопорядку. Він був заарештований на території Венесуели агентами ФБР. Йому зачитали його права і вивезли з країни».

Під час операції загинуло 32 громадянина Куби, загальна кількість жертв — близько чотирьох десятків.

Нова влада та плани Трампа

У Венесуелі готуються привести до присяги віцепрезидентку Делсі Родрігес. Попри першу різку заяву, на урядовому засіданні вона вже закликала Вашингтон до співробітництва. Президент США попередив Родрігес, що та «заплатить ще більше, ніж Мадуро», якщо не вчинить правильно, і розповів про плани на країну.

Дональд Трамп, президент США: «Країна в жахливому стані, нею жахливо керували. Ми запросимо великі нафтові компанії, які відремонтують інфраструктуру, інвестують гроші. Ми нічого інвестувати не будемо. Ми просто будемо дбати про країну».

Реакція світу та російський генерал

Китай та Росія засудили спецоперацію. Цікаво, що у Венесуелі застряг російський генерал Олег Макаревич, засланий туди після втрати Херсону передавати досвід. Кремль не реагує на запити про його повернення. У Південній Америці позиції розділилися: Колумбія, Мексика, Бразилія та Куба засуджують дії США, а Аргентина та Еквадор — підтримали.

Наступні цілі та Радбез ООН

Дональд Трамп публічно розмірковує, чи не стане наступною країною для операцій Колумбія або Мексика. Держдеп США оприлюднив фото з кімнати, де Трамп слідкував за операцією. Раніше Вашингтон обіцяв втрутитися, якщо Тегеран вбиватиме протестувальників.

Ніколас Мадуро постане перед судом у Нью-Йорку сьогодні. У цей же день на прохання Колумбії збирається Рада Безпеки ООН. Генсек ООН уже висловив традиційне занепокоєння.

