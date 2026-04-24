Затримання працівників ТЦК в Одесі через вимагання $30 тисяч: підозрювані вперше зробили гучну заяву

Затримання працівників ТЦК в Одесі

Два місяці в СІЗО без права на заставу. В Одесі взяли під варту чотирьох військових районного ТЦК та поліціянта. Усіх п’ятьох підозрюють у викраденні людини і розбійному нападі. Нагадаю, свідками гучного затримання у вівторок вранці стали пересічні одесити. Підозрюваних — з переслідуванням і стріляниною — затримали просто на вулиці.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Що було на засіданні суду

«Де проведуть найближчі два місяці четверо працівників ТЦК та офіцер поліції, по черзі вирішували троє суддів Хаджибейського суду Одеси. Підозрюваних один за одним заводили до зали суду», — каже кореспондент ТСН.

У прокуратурі одразу наголосили — злочин тяжкий, тож наполягатимуть на триманні в ізоляторі без права на заставу, бо ж на волі підозрювані можуть впливати на свідків і знищити докази.

«Підозрюваний, розуміючи резонансність цього кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, і розуміючи, що його можуть визнати винним, може переховуватися від органів досудового слідування та в подальшому — від суду. Це є основним ризиком», — каже Юлія Садовська, прокурорка Хаджибейської окружної прокуратури.

Постріли по колесах і вимагання $30 тисяч

Усе сталося у вівторок вранці. На жвавій вулиці співробітники СБУ женуться за бусом, зупиняють його пострілами по колесах і затримують групу чоловіків у камуфляжі. Згодом стає відомо: затриманих співробітників ТЦК підозрюють у викраденні чоловіка. У нього, за даними слідства, вони вимагають 30 тисяч доларів, інакше погрожують відправити на передову.

На лаві підсудних четверо працівників ТЦК, наймолодшому з них 26 років. А ще 45-річний поліцейський. Усі затримані чи не в один голос заявляють — нікого не били, грошей не брали. Начебто за наказом їхали забрати людину, яка перебувала в розшуку, а натомість опинилися в кайданках обличчям на асфальті.

«Ми гроші не брали і не били людей, це точно. Нам сказали поїхати забрати, поїхали забрали… Ми людину, яка в розшуку по лінії військкомату», — каже підозрюваний.

«Я його не запихав до авто, я його вперше в житті бачив, цього чоловіка. Я взагалі ні про які гроші не знав і не бачив, ну реально, які гроші?» — каже інший підозрюваний.

«Я навіть їхав по точці на навігаторі. Ніякі гроші я не чув і розмови про них не було, і я їх навіть не бачив. А побачив тільки тоді, коли мене вже підвели, як водія, до машини робити обшук, я дивлюся: ого, гроші! І я побачив їх», — каже третій підсудний.

Потерпілий — ветеран ЗСУ з поламаним ребром

Особу постраждалого в суді не називають. Утім, кажуть, він сам колишній військовий. Після зустрічі з групою оповіщення опинився у лікарні. За даними слідства, підозрювані били його просто в бусі, куди запхали, бо той навів про себе неправдиві дані.

«Потерпілий є учасником бойових дій, і він, коли почалося повномасштабне вторгнення, добровільно пішов на фронт, воював там, зазнав поранення. За медичними дослідженнями документально підтверджено, що він дістав ушкодження, було поламане ребро, і він зараз перебуває в лікарні», — каже Інна Верба, речниця обласної прокуратури.

Затриманий поліцейський протестує — заявляє, що потерпілого поранила не група оповіщення, а начебто спецназ під час спецоперації.

Водночас чому в бусі катали потерпілого містом — не пояснив. Адвокати просили для затриманих домашній арешт, утім, до середини червня вони пробудуть у СІЗО. За статтею, яку всім п’ятьом інкримінують, за ґрати вони можуть сісти на 15 років.

