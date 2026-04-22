Затримання працівників ТЦК в Одесі: нові шокувальні подробиці та відео

Затримання працівників ТЦК в Одесі

Реклама

Спецпризначенці СБУ з застосуванням зброї зупинили автобус із працівниками ТЦК.

Військових підозрюють у створенні злочинної групи, яка викрадала людей просто на вулиці та вимагала величезні суми за «спасіння» від передової.

Подробиці резонансної справи з’ясовував кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Реклама

Стрілянина в Одесі: як проходило затримання

На жвавій вулиці Балківській очевидці стали свідками кіношної сцени: озброєна група у бронежилетах наздоганяла автобус ТЦК. Щоб зупинити втікачів, правоохоронці відкрили вогонь.

Артем Дехтяренко, речник СБУ: «Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив. Спецпризначенці задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не зазнала».

Схема «на передову»: як діяли зловмисники

За даними слідства, до складу групи входило четверо працівників ТЦК та один цивільний — колишній військовослужбовець центру комплектування. Саме він був «навідником»: шукав забезпечених чоловіків, вивчав їхні маршрути та статки.

Зловмисники діяли зухвало: нападали на жертв посеред вулиці, силоміць заштовхували до автобуса та возили містом, застосовуючи фізичне і психологічне насильство.

Реклама

Інна Верба, речниця Одеської обласної прокуратури: «Вказані особи викрали чоловіка на одній із вулиць Одеси, возили його містом, погрожували, били та вимагали 30 тисяч доларів США. В разі відмови обіцяли негайно відправити потерпілого „штурмовиком на передову“».

Кадрові чистки та реакція головнокомандувача

Реакція вищого керівництва була миттєвою. Головнокомандувач ЗСУ вже усунув від обов’язків начальника Одеського обласного ТЦК та керівника Пересипського районного ТЦК. Військова служба правопорядку розпочала масштабне службове розслідування.

В Одеському обласному ТЦК заявили, що зацікавлені в об’єктивному слідстві та очищенні лав від корупціонерів. Наразі всім п’ятьом затриманим готують підозру за статтею про вимагання в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією всього майна.

