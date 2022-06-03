Затягнеться на деякий час: експосол США в Україні озвучив найбільш вірогідний сценарій війни з Росією

Затягнеться на деякий час: експосол США в Україні озвучив найбільш вірогідний сценарій війни з Росією

Війна на виснаження в Україні здається більш вірогідним сценарієм на найближчу перспективу, оскільки перехід ЗСУ від оборони до наступу може виявитися складним.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник Brookings Institution.

"Через сто днів невиправданої війни Росії проти України українські військові та сили територіальної оборони показали себе набагато ефективніше, ніж очікувалося. Наполегливість і рішучість української оборони, безумовно, здивували Кремль і російський Генштаб. До кінця березня Москва відмовилася від свого початкового плану вторгнення, який мав на меті взяти Київ і окупувати, можливо, дві третини сходу України", - наголосив Пайфер.

Він зазначив, що наразі російські окупанти кинуть усі свої зусилля на повне захоплення Луганської і Донецької областей.

"Зараз російська армія намагається відіграти свої зусилля, щоб захопити Донбас. Проте незрозуміло, чи вдасться їм це, навіть з огляду на обмежену ціль, яку вони собі поставили. Хоча можна сподіватися, що українські військові зможуть зібратися з силами та провести великий контрнаступ, щоб витіснити росіян. Зробити цей перехід від оборони до наступу може виявитися складним (серед іншого, переваги, які, як правило, отримує захисник, можуть тоді бути на користь російської сторони)", - вважає колишній посол США в Україні та з огляду на це зазначає, що це може призвести до затягування війни.

Пайфер припускає, що це може стати війною на виснаження, яка затягнеться на деякий час. "Я хотів би, щоб українські військові взяли верх і відтіснили росіян, принаймні до лінії 23 лютого, але війна на виснаження здається більш вірогідним сценарієм на найближчу перспективу", - говорить американський дипломат.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: