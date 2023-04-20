Затягнули за руки та ноги: у Мережі обговорюють затримання прихильниці УПЦ МП (відео)

Правоохоронці вже оголосили підозри тим, кому інкримінують хуліганство в Лаврі.

Після того, як вчора поліція Києва затримала чотирьох громадян за підозрою у хуліганстві на території Лаври, користувачі соцмереж опублікували жорстке відео затримання однієї з найактивніших прихильниць УПЦ МП. За даними правоохоронців, група осіб пошкодила захисні ролети на одній з будівель Лаври після того, як приміщення опечатала комісія Міністерства культури.

Автор допису в соцмережі стверджує, що йдеться про Вікторію Кохановську. Вона відома тим, що майже щоденно присутня на території Києво-Печерської Лаври, звідки вела емоційні трансляції під час протистояння вірян з державними органами.

На ролику можно побачити, як жінку за руки та ноги силоміць заносять до салону службового авто, один з тих, хто затримує – в поліцейській формі.

Біля Лаври за руки та ноги затримали вірянку УПЦ за підозрою в хуліганстві

Відео набуло певного розголосу, його прокоментували декілька сотень українців. Одні засудили дії правоохоронців через те, що вони так поводяться з жінкою, яка, можливо, знепритомніла і потребує захисту. Своєю чергою, інші припустили, що затримана особа, можливо, імітує запаморочення.

Згодом на сторінці Кохановської з’явився допис такого змісту: "Наша поліція нас береже, і нас з Пашою затримали".

В поліції Києва, не називаючи прізвища затриманої, цю подію нам прокоментували так: "Жінка лягла на землю та відмовлялась сідати в автомобіль. Вона, як і решта учасників, була затримана. До речі, інші три особи спрямували до автівки без конфліктів".

За даними поліції, під час затримання жінка не отримала жодного тілесного ушкодження, але після проведення слідчих дій отримала підозру. До цього правоохоронці додають, що правопорушникам загрожує до 5 років ув’язнення.

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