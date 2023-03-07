"Затягує в себе основні зусилля росіян": військові розповіли про ключовий задум в Бахмуті

Високопоставлене джерело в уряді України детально розповіло ТСН.ua про ситуацію та тактику в найгарячішій точці фронту – Бахмуті.

"Зброї бійцям вистачає, по кількості у нас там достатньо воїнів. Станом на сьогодні, як говорять наші генерали на Ставці, взяти в оточення Бахмут неможливо. "Вагнер" поклав там купу народу. Ворог використовує тактику маленьких штурмових груп – від 10 до 12 людей, які гинуть, а на їхне місце заходять інші. Іноді наші кулеметники зізнаються, що можна зійти з розуму від кількості пострілів по ворогу", – повідомляє джерело.

Та додає: "Бахмут – це принципова позиція військових. Президент запитує їх кожного разу під час Ставки верховного головнокомандувача щодо цього. Позиція спільна – його треба тримати і станом на сьогодні ми його втримаємо. Західним партнерам ми пояснюємо, чому ми не відходимо. Це місце, де ми ліквідовуємо дуже потужний ресурс росіян. Насправді наступ росіян почався саме там, в травні. Вони там використовують повзучу тактику. Ми там перемололи стільки ворожого ресурсу, що навіть страшно уявити. Не тільки людського ресурсу ворога, а й зброї. За оцінками військових – це зменшення наступального ресурсу ворога, це примушує його вводити резерви. Це означає, що завтра ці резерви росіяни не зможуть використати на іншому напрямку і не зможуть задіяти тоді, коли ми підемо в контрнаступ. Оборона Бахмута – це одне з завдань підготовки майбутньої контрнаступальної операції. Бахмут сьогодні – це форпост, який затягує в себе основні зусилля ворога. Бахмут – це місце, де готується доля майбутнього контрнаступу в тому числі".

Раніше повідомлялося, що в боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

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