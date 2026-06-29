Затишшя напередодні найбільшої загрози для України: експерт попередив про нову тактику війни

Військовий експерт припускає, що Росія в ці дні накопичує максимальну кількість дронів для потужного удару по Україні. / © ТСН

Реклама

Війна в Україні, тактика та інтервали між масованими обстрілами нашої країни вочевидь можуть помітно змінитись після того, як українські військові уразили в Росії завод у Воронежі, який виготовляв критично важливі електронні компоненти для російських ракет.

Днями в українському сегменті соцмереж окремі користувачі звернули увагу, що інтервал між масованими обстрілами по Україні помітно збільшується і почали висувати певні гіпотези, чому це так та до чого готуються росіяни.

ТСН.ua поцікавився думкою військового експерта з цього приводу.

Реклама

«Так, цілком може відповідати дійсності те, що тепер росіяни можуть економити ракети. Але це не означає, що при цьому вони будуть економити на дронах. Зараз ми спостерігаємо, що росіяни використовують небагато дронів-камікадзе. Вони їх накопичують і роблять це для більш масованого нальоту», — висловив свою думку-попередження військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За його словами, цей, більш масований нальот, росіяни можуть провести і без застосування ракет.

«Але зазвичай вони їх використовують», — каже він.

Та продовжує: «Те, що у них виникають проблеми із виробництвом ракетної зброї після ударів по підприємствам — це безумовно. Я погоджуюсь з тим, що вони можуть економити на цьому. Але виникає питання про те, чому вони економлять на дронах? Скоріш за все, відбувається процес накопичення для більш масованого концентрованого удару, який вони можуть назвати якоюсь „помстою“ чи ще чимось. Може відбутись такий удар, як був 13-14 травня, коли окупанти використали 1600 засобів терору. Можуть знов здійснити такий удар».

Реклама

За припущеннями Коваленка, масований удар міг бути запланований на минулу середу-четвер згідно з формуванням боєкомплекту.

«Але цього не відбулося. Виникала підозра, що росіяни готуються вдарити на день Конституції України. Але і в той день не здійснили удару. Тому, скоріш за все, відбувається більш ретельний процес підготовки, пов’язаний як з технічними та технологічними проблемами росіян, так і з логістичними проблемами. Ми зараз спостерігаємо досить невелику кількість нальотів, які здійснюються з Криму. Останній опинився в ізоляції, і пускові майданчики, які там розміщувались, недоотримають боєкомплект через логістичну ізоляцію. Я думаю, що зараз триває перерахування можливостей одночасного пуску в проєкції з тим, як вони це будуть використовувати плюс виробничі можливості щодо ракет», — аналізує ситуацію Коваленко.

На його думку, скоріш за все, росіяни будуть переглядати подальшу інтенсивність ракетних ударів, тому що уражень зазнало те виробництво, де створювали компоненти і для балістичних, і для крилатих ракет.

«З урахуванням не тільки накопиченого боєкомплекту, а й того, що вони зможуть виробляти найближчим часом. Думаю, зараз росіяни проводять саме таку роботу», — уточнює він.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Росія готова до потужного удару по Україні. Чому РФ тимчасово скоротила інтенсивність ударів, чи готується до нової масованої атаки та коли вона може відбутися.

Новини партнерів