Завʼязала очі, зарізала та спалила: на Одещині школярка жорстоко вбила однокласницю

Дівчину, яка ймовірно зчинила таке звірство, уже затримали й вона навіть зізналась у жорстокому вбивстві.

На Одещині дівчина жорстоко вбила свою 14-річну однокласницю. Тіло неповнолітньої виявив 6 січня біля річки випадковий перехожий.

Усі подробиці моторошної історії розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Вбивство дівчинки

Про моторошне вбивство на Одещині стало відомо 7 січня. Про це повідомило видання “Бессарабія.ua” з посиланням на власні джерела. У повідомленні кажуть, що тіло неповнолітньої дівчинки виявив 6 січня біля річки випадковий перехожий.

“Вранці під час прогулянки з собакою у Корабельному парку мешканець міста Ізмаїл натрапив на страшну знахідку. На березі Дунаю він побачив дим, а коли підійшов ближче, то виявив, що горить людина, лице якої було прикрито пов’язкою для волосся. Чоловік негайно викликав наряд поліції”, — пише видання.

Подробиці жорстокої розправи

Після огляду стало зрозуміло, що обгоріле тіло людини — це 14-річна дівчинка, учениця дев’ятого класу місцевої школи. Вже згодом у поліції повідомили, що у школярки були зав’язані очі, а у її вбивстві підозрюють дівчинку-однолітка, з якою убита вчилася в одному класі.

На грудній клітці, в районі серця слідчі виявили два колоті ножові поранення. Труп сильно обгорів. Поруч виявили ніж, пляшку від соняшникової олії, сірники, запальничку, обгорілі фрагменти ковдри та одягу.

Фото: ГУНП в Одеській області

Дівчину, яка ймовірно зчинила таке звірство, уже затримали й вона навіть зізналась у жорстокому вбивстві. Каже, так вона помстилася за крадіжки, які жертва нібито кілька разів робила в неї вдома.

Коментар поліції

Головне управління Національної поліції в Одеській області прокоментувало інцидент.

Так, у повідомленні йдеться, що пошуками особи, яка позбавила життя дитину з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативники та прикордонники зі службовим собакою. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження у місті. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що з потерпілою до річки ходила її знайома із паралельного класу. Вжитими заходами того ж дня її розшукали в іншому кінці міста. Побачивши поліцейських, школярка у скоєному зізналася.

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“Правопорушниця взяла простирадло, ніж, олію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Аби жертва не бачила, що буде робити зловмисниця, остання сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила потерпілу сісти на простирадло, одягнула їй на очі пов’язку і декілька разів вдарила ножем. Попередньо, від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіло потерпілої правопорушниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж”,— розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу, а фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили правопорушниці про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Нині підозрювана в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — повідомив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Нагадаємо, що у передноворічні дні підліток на Київщині підірвав гранату та втік. Сталася надзвичайна подія в Обухові.

“Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 15-річний правопорушник під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник”, — йдеться у повідомленні Поліції Київської області.

Малолітнього зловмисника того ж дня затримали, через підрив гранати він і другий учасник конфлікту отримали травми. А от що стало причиною сварки, яка мало не закінчилася трагедією і змусила дитину пустити у хід гранату, з’ясовується. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

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