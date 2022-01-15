Зав'язані руки, мішок на голові та численні переломи: деталі вбивства 37-річної закарпатки

Жінку жорстоко скалічили, а згодом задушили.

В Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021-го. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.

Хто писав і надсилав повідомлення, а також ким виявився підозрюваний у вбивстві - розповіли у ТСН.19:30 за 15 січня.

Зі зв’язаними руками, численними переломами та мішком голові: 37-річну ужгородку знайшли мертвою на горищі власного будинку. Жінку жорстоко скалічили, а згодом задушили.

Востаннє сусіди бачили Габріеллу Яцкович ще 30 грудня 2021-го, але хвилюватися почали лише через тиждень. Мовляв, почули як жалібно виє собака. Пес на прізвисько Ред був улюбленцем господині, жив у будинку, але останні кілька днів - на морозі без їжі та води бігав подвір’ям.

Люди тварину годували. Разом з тим хвилювалися, де зникла господарка будинку. Втім, згодом трохи заспокоїлися, бо почули, що жінка за кордоном. Писала сама Габліела. На роботу надіслала смс-повідомлення, що їде до рідних в Угорщину. Ррідним надсилала фото пірамід. Мовляв, відпочиває у Єгипті. "Ми у це повірили у цю історію. Всі сусіди повірили, тому що вона написала подрузі. Ми вірили, що може таке бути", - каже знайома загиблої Андріана Шимко.

В Ужгороді знайшли мертвою жінку, рідні якої досі отримували від неї повідомлення | Новини України

Втім, з’ясувалося: весь цей час від імені жінки листувався ймовірний вбивця. 30-річний чоловік був одруженим і мав двох дітей, але за кілька тижнів до злочину переїхав жити до Габріели. У день зникнення сусіди бачили їх разом.

Мобільний вбитої, яким чоловік продовжував користуватися, привів поліцейських прямісінько до його будинку. Там поліція знайшла особисті речі жінки. З,окрема документи та банківські картки. "Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу", - каже речниця поліції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

Чоловік у скоєному зізнався. Зараз перебувє у СІЗО. Поліції пояснив, мовляв, жертва погрожувала, що розповість про їхні стосунки дружині. Підозрюваному загрожує до 15 років в’язниці.