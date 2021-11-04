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Завдав збитків на мільйони гривень: у Харкові затримали ліфтового крадія-гастролера

Завдав збитків на мільйони гривень: у Харкові затримали ліфтового крадія-гастролера

Молодий буковинець

Чоловікові загрожує термін.

Ліфтового крадія затримали у Харкові. Чоловіка підозрюють у викраденні обладнання щонайменше із двох десятків ліфтів. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок  4 листопада.

Цупив, кажуть у поліції, здебільшого підвісні кабелі та шлейфи. Затриманий родом - із Одеси. Ліфти також псував у Києві. 

У Харкові завдав збитків на понад 5 мільйонів гривень. Затримали чоловіка одразу після чергової крадіжки в одному з районів Харкова. Якщо провину доведуть - наступні шість років він може провести у в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно жителі однієї зі столичних вулиць, які відчаялися чекати на комунальників, виклали у соцмережі, як залатали пошкоджену ділянку дороги власноруч.  Для цього вони використали досить незвичні матеріали, а саме килими. 

Новини України: у Харкові затримали ліфтового крадія

Новини України: у Харкові затримали ліфтового крадія

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