Завдяки глядачам "1+1" молода мама маленького хлопчика, яка подолала онкологію, має шанс на життя

Завдяки глядачам "1+1" молода мама маленького хлопчика, яка подолала онкологію, має шанс на життя

Українцям вдалося назбирати Оксані на лікування стільки, що вистачить на цілий рік.

Українка Оксана Лисенко захворіла на рак. Поки лікарі визначали природу злоякісної пухлини - в жінки розвинулась четверта, найтяжча, стадія захворювання.

Підтримати маму 4-річного Захарчика восени у свій день народження попросила глядачів "1+1" телеведуча Алла Мазур.

"Напередодні Святого Миколая я і справді побачила диво. Усміхнені і красиві - Оксана із синочком - завітали до нас у редакцію. І поки я показувала їм наш ньюзрум і студію - подумки дякувала кожному з вас. За те, що відгукнулися - і так швидко. Саме завдяки вам - ця неймовірно сильна жінка отримала шанс на життя. Бо історія її - дуже важка", - подякувала телеведуча всім небайдужим в ефірі ТСН.Тиждень.

Кілька операцій, сім важких хіміотерапій дали надію, але протягом двох років жінка має приймати дороговартісні рятівні препарати. Щодва місяці родина мусить витрачати по 165 тисяч гривень, а це непідйомна сума для звичайної української сім'ї.

За словами Алли Мазур, телеглядачам вдалося назбирати Оксані на лікування стільки, що вистачить на цілий рік.

"Я щиро дякую кожному, хто відгукнувся! За те, що цей маленький хлопчик не втратив маму... Що він може ніжно обіймати її, усміхатися у неї на ручках... ", - сказала вона.

Глядачі ТСН.Тиждень допомогли зберегти життя мами 4-річного хлопчика

Нагадаємо:

Завдяки проєкту "Здійсни мрію", маленький хлопчик втілив бажання десятків студентів-медиків. Вже за кілька місяців - завдяки Ростику - у столичному Інституті серця з’явиться перша в Україні тренувальна кімната, де на манекенах, абсолютно схожих на живих людей, зможуть тренуватися робити операції студенти-медики.

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