Завдяки глядачам “Голос країни” долучився до наближення перемоги: 17 потужних дронів вже у військових

17 потужних квадрокоптерів уже у військових - саме тих, кошти на які було зібрано протягом 12-го сезону «Голосу країни», йдеться в ТСН.

Глядачі мали змогу перераховувати кошти на спеціальний рахунок, тож вдалося зібрати 400 тисяч гривень. До благодійності долучився меценат та народний тренер на «Голосі країни» Андрій Мацола. Своїм внеском на 2 мільйони 600 тисяч гривень він повністю закрив благодійний збір.

Також фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і платформа Dobro.ua передали 77-й аеромобільній десантно-штурмовій бригаді додаткові засоби аеророзвідки. Отже, після навчання військових квадрокоптери вже найближчим часом відправлять на фронт.

“Завдяки збору коштів, проведених шоу «Голос Країни» фонд “Повернись живим” забезпечив новостворену аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ засобами БПЛА ротного рівня, а саме 17 квадрокоптерів “Мавік-3”, а також всім необхідним для них. Сьогодні ми будемо починати проводити навчання на ці засоби, щоб бригада могла ефективно їх використовувати в бойових діях”, - зазначив старший інструктор беспілотного напрямку фонду “Повернись живим” Глєб.

Нагадаємо, батьки загиблого бійця із Прикарпаття переказали у фонд "Повернись живим" мільйон гривень, який отримали як компенсацію за сина-військового. Посмертно президент нагородив Ярослава Палійчука орденом "За мужність" 3-го ступеня.

Коли у фонді дізнались, хто зробив таку щедру пожертву не могли стримати емоцій. Вирішили, що ці кошти витратять на потреби побратимів загиблого.

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