Завдяки проєкту "Здійсни мрію", 10-річний Марко, який здолав лейкемію, поганяв на спорткарі "із димом"

ТСН познайомилася з Марком три року тому в лікарні. Тоді хлопчик боровся з двома складними діагнозами.

Марко Тупаленко з Київщини, який боровся з лейкемією, мріяв поганяти на спортивній машині. Хлопчик подолав хворобу та мрію не забув. До 10-річчя Марка проєкт "Здійсни мрію" вирішили подарувати хлопцю бажане.

Про те чи вдалося втілити мрію - 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

До столиці він приїздить потягом з бабусею та старшим братом. Жінка вже 9 років виховує хлопців сама. Що на нього чекає попереду – не знає. Розповідає, як пройшов його день народження.

ТСН познайомилася з Марком три року тому в лікарні. Тоді хлопчик боровся з двома складними діагнозами – склеродермією - це коли рубцюється шкіра та лейкемією. В перервах між хіміотерапією хотів мати у палаті трасу для перегонів. Та мав значно більшу мрію.

"Я хочу покататися на справжній гоночній машині із димом", - розповідав він тоді.

Зараз у хлопчика ремісія.

"Здоров’я у нього зараз нормальне. Як звичайна дитина", - розповідає бабуся.

Марку влаштовують екскурсію по каналу "1+1". Хлопчик розповідає – дивиться "Життя відомих людей". У студії сюрприз влаштовують ведучі програми.

Водночас для хлопця готують головний подарунок – його покатають на справжній спортивній машині. Для цього Марка привозять на автодром. Попереду знайомство з професійним пілотом Артуром Підлужним. Далі - огляд автівок. На вулиці псується погода та й потрібно замінити турбіну в автівці, на якій мають здійснити мрію дитини. Команда переживає і не знає, чи вдасться здійснити задумане. Скільки часу піде на заміну - невідомо.

"Здійсни мрію": проєкт подарував 10-річному Марку поїздку на спорткарі

Але майстру все вдається. Автівка виїжджає на трасу.

"Дуже сподобалося! Дуже! Але трохи страшно", - зізнається щасливий Марк.

"Щоб диво сталося з вами - треба ставати чарівниками. Допомагайте здійснювати чиїсь мрії. Для вас це може бути якась дрібниця - а для когось ціле життя і ціла мрія", - говорить пілот Артур Підлужний.

Вже після заїзду хлопчика через відеоповідомлення вітає ведуча, кураторка проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран.

"Я дуже щаслива, що ми на проекті "Здійсни мрію" можемо здійснити і твою мрію також", - зазначила вона.

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